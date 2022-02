„Ein guter Musiker fühlt, was er spielt“. Das ist nicht einfach so daher gesagt sondern eine Grundvoraussetzung für den Singer/Songwriter Gregor Meyle. Und genau diese Einstellung hat ihm jede Menge Erfolg beschert, ohne dass er die Bodenhaftung verloren hat. Eigenes Label (Meylemusic), eigene TV Show (Meylensteine), ein Echo, zwei deutsche Fernsehpreise, Goldene an der Wand und ausverkaufte Tourneen mit begeisterten Konzertbesuchern.

Genau dieser Musiker ist wie dafür geschaffen in der stürmischen Zeit des Stillstandes mit „zu vielen schlechten Nachrichten in viel zu kurzer Zeit“ das musikalische „Gleichgewicht“ wieder herzustellen. Der sympathische Hut-, Brillen- und Bartträger mit dem verschmitzten Lächeln sorgt nun wieder für ein Nähe-Gefühl, was in den letzten Monaten etwas verloren ging.

Mit der neuen Single „Komm kurz rüber“, die am 04.03.2022 veröffentlicht wird, schickt er einen ersten Vorboten für das im Herbst 2022 erscheinende Album „Gleichgewicht“. In gewohnt unprätentiöser Weise schafft der musikalische Geschichtenerzähler bei dem Song die ihm eigene Balance zwischen einem warmen, homogenen Sound und emotionalen Worten mit Gefühlsgarantie. „Komm kurz rüber“ ist eine Einladung, der Distanz adieu zu sagen, sich mal wieder in den Arm zu nehmen und dem Mut-Gefühl freien Lauf zu lassen.

Mit Textzeilen wie „Was mir manchmal einfach fehlt ist das mir jemand zuhört und versteht, mich umarmt und leise sagt ich weiß genau wie es Dir jetzt geht“, beschreibt Gregor treffend was viele in der letzten Zeit vermisst haben. Doch seine Mission: Den Leuten – gerade auch in schwierigen Zeiten – ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ist auch bei diesem Song federführend und am Ende möchte man sagen „Hey Gregor, komm kurz rüber auf ein Bier“.