Heute erscheint die neue Clawfinger-Single „Enviromental Patients“. Dieses Mal richtet sich die skandinavische Rap Metal Legende an die Klimakrise. Im Song geht es darum, dass wir zwar alle für Klimaschutz sind, diesen aber schnell vergessen, wenn es an unsere eigene Komfort-Zone geht. Vieles, von dem, was wir in puncto Umweltschutz leisten, ist sehr viel weniger konsequent als was es sein müsste, um wirklich etwas bewirken zu können.

„Lasst uns mal echt mit uns selbst ehrlich sein“, so Zak Tell. „Wir sind echt nicht so smart, wie wir alle denken. Und wir sind auch nicht so bemüht und umsichtig, wie wir selbst von uns denken und wie wir generell denken, dass der Mensch sei. Offenbar fehlt uns die Einsicht, dass wir von unseren Fehlern lernen müssen oder zumindest mal komplett begreifen, wie schlecht wir wirklich mit uns und unserer Umwelt umgehen. Wir haben großes Glück, diesen Planeten bevölkern zu dürfen, aber wir wertschätzen es nicht. Ehrlich gesagt wundert es mich fast, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben.“

Eine starke Message, mit der sich Clawfinger zurückmelden. „Wir haben immer versucht, die Dinge zu sagen wie wir sie denken und dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen“, so Zak weiter. „Unglücklicherweise ist vieles von dem, was wir vor Jahren schon angeprangert haben, nach wie vor aktuell.“

Viele Fans dürfte es mehr als nur freuen, eine neue Single der Skandinavier auf die Ohren zu bekommen, machte sich die Band zuletzt eher rar. Seit 2007 erschien kein neues Album mehr. Nun melden sich die Musiker mit neuer Single und neuen Tourdaten im Gepäck zurück. Die, so hofft man im Moment, können nach über zwei Jahren des permanenten Verlegens und Verschiebens nun auch endlich stattfinden. „Wir haben uns beim Altern sehr gut geschlagen“, bringt Zak Tell seine ironische Seite hervor. „Mal abgesehen von einigen grauen Haaren und schlechten Knien. Falls ihr also ein paar Jungs in ihren besten Jahren sehen wollt, die immer noch riesig Spaß haben und auf der Bühne herumspringen, dann holt euch ein Ticket und kommt vorbei!“

