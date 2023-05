Hinter dem Namen I WANT POETRY verbergen sich Sängerin/Songwriterin Tine von Bergen und Pianist/Komponist Till Moritz Moll. Mit seinem bilderstarken Signature-Mix aus atmosphärischem Dream Pop, kopfkinohaften Soundscapes und ätherisch-schwebenden Vocals entwickelte sich das 2018 gegründete Duo in kürzester Zeit vom Geheimtipp zur festen Größe innerhalb der deutschen Indietronica-Szene. I WANT POETRY laden ihre Fans auf ihren Tracks ein zu stimmungsvollen Gedankentrips zwischen den Klangwelten.

Im vergangenen Jahr haben sie mit ihrem Debütalbum „Human Touch“ für Furore gesorgt. “… und über allem liegt die berauschende Trendferne eigenen Stils; eine feine Eleganz, die man von ganz großen Popkönnern wie Tears For Fears oder Woodkid kennt.”, schreibt die Freie Presse.

Auf ihrem neuen Album „SOLACE + LIGHT“ verknüpfen I WANT POETRY existenzielle Themen wie Abschied und Neubeginn, Trauer und Trost, Rückblick und Zuversicht zu einem Gesamtkunstwerk, mit dem das Duo seinen Status als eine der aufregendsten Bands der temporären Popmusik eindrucksvoll zementiert. Es ist ein ewiges Wechselspiel aus warmer Nostalgie, einer unterkühlten Eleganz und lichtdurchflutetem Hoffnungsschimmer, der sich wie ein roter Faden durch die neuen Songs zieht.

Das Leben ist Veränderung, und jeder Abschied ermöglicht gleichzeitig, dass etwas Neues entsteht. Was lassen wir zurück? Was nehmen wir mit? Woraus schöpfen wir Hoffnung und die Kraft, weiterzugehen? Im Rauschen und Tosen, das uns täglich umgibt, finden wir Ruhe und Zuspruch, wenn wir hinsehen und zuhören. Im Wiegen der Bäume. Im Fließen des Wassers. In einem Song.

Sie arbeiten zusammen mit international renommierten Acts und Produzenten wie Kieron Menzies (Lana del Rey), Roy Kerr aka MyRiot (London Grammar, Aurora), Rob Rox (Banks) oder Michael Vajna (Malky). Sie waren bereits in mehreren Europäischen Ländern auf Tournee und im vergangenen Jahr u.a. zu Gast bei internationalen Festivals wie dem Future Echoes in Norwegen und dem SPIKE Festival in Bulgarien.

Für ihr neues Album SOLACE + LIGHT wurden I WANT POETRY u.a. beim Wettbewerb Popmusik Sachsen ausgezeichnet und für die European Songwriting Awards nominiert. VÖ am 26. Mai.