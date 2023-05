Malik Harris: Wenn das Leben mal wieder jede Menge Zweifel bereithält

Wenn das Leben mal wieder jede Menge Zweifel bereithält. Challenges sich in den Weg stellen. Man mit seinen Gedanken an düstere Orte abdriftet. Dann gilt es, sich an die Kräfte zu besinnen, die in uns allen schlummern und uns aus unserer Lage herausholen können. Denn diese Superpower steckt in uns allen – wir müssen uns nur an sie erinnern. Genau diesen Reminder sendet Singer-Songwriter Malik Harris mit seiner neuen Single „Up“ (VÖ: 26.05.2023) geradewegs ins Mindset seiner Fans – und wendet sich zugleich mit einer emotionalen Botschaft an einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben: seine Mutter.

„Zu wissen, dass in jedem von uns die Kraft steckt, sich aus problematischen Situationen zu ziehen, ist ein Gefühl, das meine Mutter mir in meinem Leben mitgegeben hat und für das ich sehr dankbar bin“, sagt Malik Harris überzeugt. „Meine Eltern haben sich früh getrennt, meine Geschwister und ich sind bei unserer Mutter aufgewachsen und viele der Probleme, die sie damals bewältigen musste, erkennt man als Kind nicht. Jetzt, als Erwachsener, hinterfragt und versteht man viel mehr – umso mehr hatte ich das Bedürfnis, meiner Mom einen Song zu widmen und ihr ‚Danke‘ zu sagen.“ So beschreibt der 25-Jährige den Weg, der ihn zu den mutmachenden Lyrics von „Up“ geführt hat.

Es ist die Vielfalt an Emotionen, die „Up“ zu dem Song machen, der er ist. Denn in dem Track geht es um die Hingabe einer Mutter. Um Verzicht. Um Hürden und bedingungslose Liebe. Und um die Dankbarkeit eines Kindes, das jenem Menschen etwas zurückgeben möchte, der mit aufopfernder Fürsorge Wege vorgezeichnet und Gedanken geprägt hat.

Mit „Up“ gelingt es Malik Harris auf ein Neues, überwältigende Gefühle und eine tiefe Botschaft in eine mitreißende Melodie zu hüllen. Und den von seiner Mutter so sehr geliebten Gospel-Sound der East Coast Inspirational Singers aus New York mit einfließen zu lassen. Um dieser ganz besonderen Frau in seinem Leben und allen anderen Eltern, die struggeln, etwas ganz Besonderes zu sagen: Danke.