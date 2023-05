Mit „Keine Angst“ veröffentlicht die bekannte Liedermacherin ihr 6. Album

Wir sind stark. Wir packen es. Mit ihrem neuen Album „Keine Angst“ möchte Sarah Straub vor allem eines: Mut machen. Beim Schreiben ihrer 13 neuen Lieder wurde der erfolgreichen Liedermacherin, Buchautorin und viel gebuchten Demenzexpertin klar, dass es im Leben keinen wahren Grund gibt, sich seinen Ängsten hinzugeben. Vielmehr sollte man sie liebevoll umarmen und ziehen lassen.

Mit ihrer ersten Single „Rufus“ brilliert Sarah Straub einmal mehr als gewitzte Geschichtenerzählerin mit Tiefsinn. Das Zwiegespräch mit dem alten, misstrauischen Kater entpuppt sich schnell zu einem zutiefst ehrlichen Blick in die eigene Seele und der Frage, wovon wir selbst oftmals davonlaufen.

Auf ihrem nunmehr sechsten Album finden sich einfühlsame und wütende Songs, mit denen sie sich mit dem Leben hoffnungsfroh versöhnt. Mit Titeln wie „Schokoeis mit Sahne“, „Du bist so schön, wenn Du lachst“, „Bumerang“ oder „D`Zeit hoilt alle Wunda“ packt sie beherzt die Themen Tod, Einsamkeit, Ungerechtigkeit und auch Missbrauch an. Dinge, die sie enttabuisieren möchte, mit tiefen Blicken in ihre Seele, mit gnadenlos offenen Worten, die sie mit den schönsten Melodien in die Freiheit entlässt.

Ihre Texte sind einem lieben Freund gewidmet, der die Welt viel zu früh verlassen musste, sind an Menschen gerichtet, die am Rande unserer Gesellschaft ihr Dasein fristen und auch an diejenigen, die das Bunte in ihrem Leben nicht mehr sehen. Doch die Farben sind da. Wir sind da, füreinander, so das Credo der Sängerin, die durch ihre Zusammenarbeit mit dem Liedermacher Konstantin Wecker, durch ihre Konzertlesungen für Angehörige von Demenz-Erkrankten sowie durch zahlreiche Radio- und TV-Sendungen im vergangenen Jahr ein breites Publikum erobern konnte. Mit ihren neuen Liedern möchte sie an ihren Erfolg anknüpfen und die Botschaft aussenden, dass wir im Leben alle Tiefen durchwandern können, wenn wir es wirklich wollen – und dabei auch nicht alleine sind.

Das Album „Keine Angst“ erscheint am 28.7.2023 im Münchner Label „Sturm&Klang“ (S&K 078).

KEINE ANGST – TOUR 2023/24

16.09.23 Bonndorf – Folktreff

01.10.23 München – Isarphilharmonie*

03.10.23 Bamberg – Konzerthalle*

06.10.23 Füssen – Festspielhaus*

08.10.23 Andechs – Kloster*

20.10.23 Horb – Kloster

28.10.23 Mainz – Unterhaus

08.11.23 Augsburg – Kurparktheater

10.11.23 Bad Reichenhall – Magazin3

11.11.23 Reut – Das Bieringer

16.11.23 Sonthofen – Haus Oberallgäu

17.11.23 Stuttgart – Theaterhaus

18.11.23 Mannheim – Schatzkistl

23.11.23 München – Lustspielhaus

24.11.23 Neustadt – NeustadtHalle am Schloss

15.03.24 Baden-Baden – Rantastic

16.03.24 Kitzingen – Alte Synagoge

11.04.24 Goslar – Kulturkraftwerk

18.04.24 Pforzheim – Kulturhaus Osterfeld

19.04.24 Geislingen – Rätsche

20.04.24 Wehringen – Bürgersaal

21.04.24 Mülheim/Mosel – Grafschafter Festhalle

(*mit der Bayerischen Philharmonie / 14. Orff-Tage)