WITHIN TEMPTATION – brandneue Single aus dem neuen Studioalbum

Nachdem sie 2022 als Special Guest von Iron Maiden auf deren Nordamerika-Tournee auftraten und ihre mit Spannung erwartete „Worlds Collide Tour“ – eine gewaltige Co-Headline-Tournee zusammen mit Evanescence in Europa, für die sie fast 200.000 Tickets verkauften – starteten, wird 2023 ein noch größeres Jahr für WITHIN TEMPTATION werden.

Ihre brandneue Single „Wireless“ markiert den Beginn des Countdowns für das mit Spannung erwartete achte Studioalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

“Wireless“ ist ein feuriger und wuchtiger Song, der den Beginn einer neuen Ära für die Band markiert – einer Ära, in der sie ihre DNA beibehalten, aber ihren gefeierten Sound mit kraftvollen Riffs, modernen Breaks und epischen Refrains noch weiter ausbauen. Textlich scheut sich die Band auch diesmal nicht, eine Reihe wichtiger politischer und sozialer Themen der heutigen Zeit anzusprechen und der Song greift diejenigen an, die, hungrig nach Krieg und Aufruhr sind und die Medien manipulieren und kontrollieren.

Sharon den Adel kommentiert: „WIRELESS ist ein Song über einen Soldaten, der in den Krieg zieht und überzeugt ist, dass er für eine gute Sache kämpft. Er wird von den Medien, die von der Regierung kontrolliert sind, indoktriniert und glaubt, dass er bei seiner Rückkehr als Retter willkommen geheißen wird, nur um herauszufinden, dass er benutzt worden ist und die Menschen ihn stattdessen als brutalen Eroberer sehen. Er findet sich auf der falschen Seite wieder und sein Leben und das Leben vieler Menschen wird getäuscht und zerstört.“

“Wireless“ wird ein sofortiger Fan-Liebling werden und hoffentlich bei den Festivalauftritten der Band in ganz Europa in diesem Sommer zu hören sein, darunter die lang erwartete Rückkehr zum Download Festival in Großbritannien am 9. Juni und zum Download Festival Deutschland am 23. Juni sowie zum Hellfest in Frankreich am 17. Juni.

Seid bereit – ein neues Within Temptation-Album wird kommen… und noch viel mehr!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

WITHIN TEMPTATION diesen Sommer bei Festivals: