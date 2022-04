Zombies fallen in der Wall Street ein und verwandeln das Handelszentrum im wahrsten Sinne des Wortes in einen (Tanz-)Club der Toten, inklusive 80er-Jahre-Fashion und verstreuten Körperteilen.

All das gibt es jetzt im offiziellen Musikvideo zu „Bones“ zu sehen, der aktuellen Single von Imagine Dragons, das unverkennbar vom Clipzu Michael Jacksons „Thriller“ inspiriert wurde, wie der Sänger der Band, Dan Reynolds auch offen zugibt:

“It definitely served as the inspiration for the ‘Bones’ video. I’ve always loved that ‘Thriller’ was both scary and playful. I didn’t know as a kid if I wanted to watch it again or not for fear of the ensuing nightmares, but I always came back for more with my eyes half-closed. The idea of punishing Wall Street with a zombie infection felt like an enjoyable time. And it was.“

Außerdem kündigten Imagine Dragons den Release des Doppel-Albums „Mercury – Acts 1 & 2“ für den 01. Juli 2022 an.

Das Album kann ab heute hier vorbestellt werden und enthält neben dem bereits erschienenen Album „Mercury Act 1“ eine zweite CD mit 18 weiteren Tracks, darunter auch „Bones“.