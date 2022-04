Er ist der Inbegriff eines echten Ausnahmekünstlers, den man in Europa schon lange nicht mehr näher vorstellen muss: Seit mehr als zwei Dekaden zählt SASHA nicht nur zu den erfolgreichsten und beliebtesten heimischen Superstars, sondern begeistert auch ein riesiges Publikum weit über deutsche Grenzen hinaus. Anlässlich seines 50. Geburtstages hat sich der sympathische Sänger und Entertainer etwas ganz Besonderes überlegt:

Auf seinem kommenden Jubiläumsalbum „This Is My Time. Love From Vegas“ blickt SASHA auf sein aufregendes Leben und seine größten musikalischen Meilensteine zurück: Neben brandneuen Stücken enthält die Songsammlung außerdem glamouröse Neuinterpretationen eigener Stücke und ausgewählte Coverversionen in elegant-lässiger Crooner-Manier – einen ersten Vorgeschmack gibt er nun mit dem Big Band-Remake seines vielfach mit Gold- und Platin ausgezeichneten Megahits „If You Believe“!

Ob als einfühlsamer Pop-Sänger oder als mitreißender Retro-Rock `N Roller mit seinem Alter Ego Dick Brave & The Backbeats: Mit unzähligen Superhits wie „I Feel Lonely“, „We Can Leave The World“, „Rooftop“, „If You Believe“ und vielen anderen hat sich SASHA längst als Teil von Deutschlands unveränderlicher Pop-DNA verewigt. Und auch neben der Musik begeistert das aus dem westfälischen Soest stammende Multitalent immer wieder als beliebter Entertainer mit seiner humorvollen und coolen Art in TV-Produktionen wie „The Voice Kids“, „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ oder im niedlichen Dino-Kostüm bei „The Masked Singer“, wo er 2021 als Staffelgewinner hervorging.

Seinen 50. Geburtstag feiert SASHA in diesem Jahr auf ganz besondere Weise: In Form einer spektakulären neuen Bühnenshow im glamourösen Las Vegas-Style, in der er sich stilistisch vor seinen großen Idolen Frank Sinatra, Elvis und oder Tom Jones verneigt, während er begleitet von Band und Tänzern sein bisheriges Oeuvre neu interpretiert und auf die große Showbühne bringt. Bereits im Juli erscheint SASHAs kommendes Studioalbum „This Is My Time. Love From Vegas“, auf dem der charismatische Gold- und Platin-Surfer beliebte eigene Hits im glitzernden Las Vegas Revue-Soundgewand, ausgewählte Coverversionen seiner unsterblichen Vorbilder und natürlich auch brandneue Titel aus seiner Feder präsentiert. Vegas, Baby!

Als ersten Teaser veröffentlicht SASHA nun ein Remake seines Megahits „If You Believe (Vegas Version)“, mit dem ihm 1998 der nationale Durchbruch und ein erster internationaler Erfolg gelang. Das Original wurde schon nach kurzer Zeit in mehreren europäischen Ländern mit Gold und Platin prämiert. Und auch das Video wurde Millionen-fach auf YouTube geklickt. Gemeinsam mit seiner Big Band hat SASHA den berührenden Lovesong in eine elegante Late Night-Lounge-Version verwandelt. „Es war schon sehr lange mein Wunsch, diese Idee umsetzen zu können“, so SASHA über das Konzept hinter seiner neuen Show und dem begleitenden Album. „Mein runder Geburtstag scheint nun der beste Anlass zu sein, diesen Traum nicht weiter aufzuschieben, sondern ihn genau jetzt wahr werden zu lassen.“

SASHAs brandneue Single „If You Believe (Vegas Version)“ erschien am 8. April 2022. Zeitgleich beann die Pre-Order zu seinem kommenden Studioalbum „This Is My Time. Love From Vegas“, das am 22. Juli folgt. Die über 25 Konzerte umfassende Tournee zum Revue-Programm „This Is My Time – Die Show!“ startet am 8. Oktober in Bremen und findet am 21. November in Wien ihren krönenden Abschluss.

Tourdaten:

08.10.2022 – Bremen, Metropol Theater

09.10.2022 – Bremen, Metropol Theater

11.10.2022 – Göttingen, Lokhalle

13.10.2022 – Köln, Palladium

14.10.2022 – Köln, Palladium

15.10.2022 – Köln, Palladium

17.10.2022 – München, Circus Krone Bau

18.10.2022 – München, Circus Krone Bau

19.10.2022 – Kempten, bigBOX Allgäu

21.10.2022 – Karlsruhe, Konzerthaus

22.10.2022 – Karlsruhe, Konzerthaus

24.10.2022 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

25.10.2022 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

27.10.2022 – Nürnberg, Meistersingerhalle

28.10.2022 – Nürnberg, Meistersingerhalle

29.10.2022 – Freiburg, Konzerthaus

02.11.2022 – Hannover, Theater am Aegi

03.11.2022 – Hannover, Theater am Aegi

05.11.2022 – Düsseldorf, Capitol Theater

06.11.2022 – Düsseldorf, Capitol Theater

08.11.2022 – Bielefeld, Stadthalle

09.11.2022 – Hamburg, Laeiszhalle

10.11.2022 – Hamburg, Laeiszhalle

12.11.2022 – Wolfsburg, Congress Park

15.11.2022 – Dresden, Konzertsaal im Kulturpalast

16.11.2022 – Dortmund, Westfalenhallen Dortmund – Halle 2

18.11.2022 – Berlin, Verti Music Hall

19.11.2022 – Berlin, Verti Music Hall

21.11.2022 – Wien, Wiener Stadthalle – Halle F