Florian Künstler ist ein Mann mit einer bewegten Vergangenheit, doch er hat sich nie unterkriegen lassen. Mittlerweile ist er es, der bewegt: Und zwar die Herzen von abertausenden von Menschen – mit seiner gefühlvollen Musik, in der er all seine Emotionen und Erlebnisse verarbeitet. Nun veröffentlicht er endlich einen absoluten Fan-Favoriten offiziell, den Song „Tausend Raketen“.

„‘Tausend Raketen‘ ist eines meiner persönlichesten Lieder …“, erläutert Florian Künstler, „weil es ums Vermissen geht – darum Menschen unbedingt nochmal wiedersehen zu wollen und die Bereitschaft, ein Jahr gegen einen Tag mit ihnen zu tauschen – obwohl man weiß, dass das nicht geht. Das Lied ist so direkt, wie es nur geht und vielleicht eine Art Versöhnung. Mir war wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Verletzlichkeit und Kraft zu finden. Es ist eine Geschichte, die Bilder im Kopf kreiert, bei der jeder an die Menschen denkt, die wir im Herzen tragen!“ Seinen persönlichen Bezug zum Thema erklärt er auch: „Tausend Raketen geht an meine Großeltern – bei denen ich mit aufgewachsen bin. Ich würde ein Jahr meines Lebens geben, um einen Tag mit meinem Opa spazieren zu gehen und die Röstkartoffeln meiner Oma nochmal zu essen und ihre Hand auf meiner zu spüren!“

Für Fans dürfte mit der Veröffentlichung nun ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen, denn auf YouTube existiert eine Live-Version von „Tausend Raketen“ bereits seit 2020 und wurde seitdem nahezu 90.000 Mal gestreamed. Und es gibt noch mehr freudige Neuigkeiten, denn das Erscheinungsdatum der neuen Single bildet gleichzeitig den Auftakt des Pre-Order Zeitraums seiner bevorstehenden EP, mit dem verheißungsvollen Namen „Gute Nachrichten“.

Mit dem gleichnamigen Titelsong („Gute Nachrichten“) eröffnet ein von Optimismus durchströmter Track das 5-teilige Werk, mit einem Sound, der so klingt als würde die Hoffnung allein und der Glaube daran, dass alles auch wieder besser wird, in schweren Zeiten schon Linderung bringen. In „Unsichtbar“, einer eindringlichen Klavierballade, geht es ums gesehen werden wollen und die Frage, was man tun muss, um nicht mehr wie unsichtbar behandelt zu werden. „Wunder“, eine aufmunternde Uptempo Nummer, dreht sich um den ungebändigten Glauben an Wunder und wie etwas aus dem Nichts entstehen kann („aus Fremden werden Freunde, plötzlich ist Familie da, wo man vorher nur allein war“).

Auch „Tausend Raketen“ findet sich natürlich auf der EP wieder, genau wie die gemeinsame Ohrwurm-Single mit der Berliner Sängerin Elen, „Wovor hast du Angst“, welche seine bisher zweit meist gespielte Single auf Spotify ist.

Zum Gesamtwerk der EP „Gute Nachrichten“ verrät Florian Künstler noch: „Ich wollte Themen aus dem Leben auf dieser EP vereinen. Fünf Lieder vom Vermissen und an Wunder glauben – von sich unsichtbar fühlen bis zur Sehnsucht nach endlich wieder guten Nachrichten. Wer will schon zugeben, wovor man Angst hat? Doch ich bin stolz, diese Seite von mir zu zeigen – weil sie mich angreifbar und stark zugleich macht! Wer sich diese EP anhört, lernt mich so richtig kennen und ich finde neue Musik bedeutet doch eigentlich immer ‚gute Nachrichten‘!“

Support Tour 2022 mit Wilhelmine:

07.05. Berlin

09.05. Leipzig

10.05. Rostock

11.05. Hamburg

12.05. Dortmund

15.05. Frankfurt a.M.

16.05. Köln

17.05. Heidelberg

18.05. Stuttgart

Florian Künstler & Band 2022:

20.05. Lübeck

21.05. Berlin

11.06. Stove Open Air

02.07. Usedom Open Air

13.09. Hannover

14.09. Hamburg