INCUBUS und „Something In The Water“

Die Rock-Ikonen Incubus gaben letzten Monat bekannt, dass ihr neuntes Studioalbum – und das erste seit „8“ (2017) – fertig und abspielbereit ist.

Sänger Brandon Boyd hatte das neue Album zuvor gegenüber Flux FM bestätigt und sagte: „Ich finde, es ist eine wirklich großartige Platte, und ich bin wirklich stolz darauf, und wir alle in der Band sind wirklich stolz darauf. Wir hatten eine wundervolle Zeit beim Aufnehmen.“

Das Album ist gleichzeitig ihr erstes mit der neuen Bassistin Nicole Row, die laut Boyd „schnell zu einer Bereicherung für die Band geworden ist“, „fantastische Ideen“ hat und „frischen Wind“ bringt.

Die Band war diese Woche in London, um ihr bahnbrechendes Album „Morning View“ vor ausverkauftem Publikum in der O2-Arena vollständig zu präsentieren. Sie bestätigten den neuen Albumtitel „Something In The Water“ mit einer Reihe von Projektionen entlang der Themse und posteten ihn auch auf Instagram.

VÖ ist voraussichtlich im Herbst 2025!