Amy Macdonald kündigt neues Album an

Amy Macdonald zählt seit Jahren zu den größten und einflussreichsten Songwriterinnen aus Großbritannien. Die Schottin erreichte in Deutschland gleich mehrfach die Spitze der Charts und kann auf über 12 Millionen verkaufte Einheiten, ein Dutzend Platinauszeichnungen sowie Streams in Milliardenhöhe zurückblicken.

Nun schlägt Amy das nächste Kapitel auf: „Is This What You’ve Been Waiting For?“ ist der Titel ihres sechsten Studioalbums, das am 11. Juli 2025 via Infectious / BMG erscheinen wird. Passend dazu erschien der Titelsong als erste Single und Amy MacDonald kündigt neue Tourdaten für Februar 2026 an.

Der explosive Titelsong ist der perfekte Vorbote fürs neue Album: Über einem treibenden Beat und dramatischen Becken-Sounds präsentiert Amy einen euphorischen Schlachtruf – und zapft damit zugleich die elektrisierende Kraft ihrer gefeierten Liveshows an. Tatsächlich speist sich die Energie der Single aus der einzigartigen Verbindung, die Macdonald fühlt, wenn sie auf einer Bühne steht. Für sie ist das ganz klar der schönste Moment, denn dort kann sie endlich all den Druck ablassen, den Fame und Karriere zwangsläufig mit sich bringen.

Auch die Entstehung der ersten Single kommentierte die Sängerin: „Genau genommen war die Eröffnung des The Sphere in Las Vegas in diesem Fall die entscheidende Inspirationsquelle“, so Macdonald. „Ich wachte auf und sah überall diese Videoclips von der Eröffnung – und ich dachte nur: Das ist ja der Hammer! Mich hat das total umgehauen, denn es hat mich daran erinnert, was für einzigartige Erlebnisse derartige Konzertabende doch sind. Mich hat das voll inspiriert, und ich musste darüber nachdenken, was die Musik mir bedeutet – und die Shows waren für mich schon immer das Wichtigste überhaupt. Andererseits hat die Streaming-Ära dazu geführt, dass permanent neue Musik produziert werden muss, andauernd, wie in einer Tretmühle. Dieser Song präsentiert meine Sicht auf dieses Phänomen, darauf, dass die Leute immer noch mehr Songs und immer neuen Content in den Socials erwarten.“

Produziert wurde die erste Single von Nicolas Rebscher (AURORA, Louis Tomlinson), außerdem war der GRAMMY-Gewinner Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys) an der Entstehung des neuen Albums beteiligt.

Auch auf „Is This What You’ve Been Waiting For“ versteckt sich die Schottin kein bisschen, sie lässt alles raus, setzt auf die reinigende Kraft der Musik und auf vertonten Eskapismus. Die Themenpalette, die sie in den neuen Songs auffächert, basiert dabei durchweg auf persönlichen Erfahrungen oder auf Beobachtungen aus ihrem unmittelbaren Umfeld: Es geht um schwierige Situationen und Struggles, um toxische Freundschaftskonstellationen, um das Gefühl, in einer Beziehung gefangen zu sein – oder auch um den Mut, bewusst mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu brechen und Konventionen erfolgreich abzuschütteln. Dabei zählen das Weitermachen, das Überleben und Vorwärtskommen im Leben zu den inhaltlichen roten Fäden, die dieses neue Album durchziehen. Darüber hinaus klingt immer wieder auch jene tiefe Dankbarkeit gegenüber ihrer Fanbase an.

Außerdem kündigt Amy Macdonald neue Tourdaten an:

2025

24. Juli 2025 – Rottweil, Kraftwerk, Deutschland

26. Juli 2025 – Creuzburg, Musiksommer, Deutschland

27. Juli 2025 – Karlsruhe, Das Fest, Deutschland

29. Juli 2025 – Bremen, Seebühne, Deutschland

31. Juli 2025 – Jena, Kulturarena, Deutschland

02. August 2025 – Saarbrücken, Saarlandhalle, Deutschland

03. August 2025 – Freiburg, Zelt Music Festival, Deutschland

2026

08. Februar 2026 – München, Zenith, Deutschland

11. Februar 2026 – Berlin, Tempodrom, Deutschland

12. Februar 2026 – Hamburg, Sporthalle, Deutschland

13. Februar 2026 – Leipzig, Haus Auensee, Deutschland

20. Februar 2026 – Wiesbaden, Schlachthof, Deutschland

26. Februar 2026 – Köln, Palladium, Deutschland