SKUNK ANANSIE – neues Album „The Painful Truth“

Die britischen Rockikonen SKUNK ANANSIE haben gestern ihre brandneue Single „Animal“ veröffentlicht. Elektronisch, düster und stimmungsvoll, erwies sich der Song auf der kürzlich ausverkauften UK- und Europatournee der Band als absoluter Hit. Der klassische Refrain brachte die Fans schon beim ersten Hören zum Mitsingen.

Der Song ist der neueste Track vom kommenden Album „The Painful Truth“, das am 23. Mai über FLG erscheint. Das Video zu „Animal“ bietet eine intensive Mischung aus Nahaufnahmen, Blitzlichtern und bearbeiteten Bildern, die die klaustrophobische Spannung und das pulsierende Drama einfängt, die den Song vorantreiben. Gefilmt wurde er auf Tour von der Band-Videografin India Fleming, geschnitten von Shea McChrystal.

Skin kommentiert: „Ich freue mich riesig, dass dieser Track endlich veröffentlicht wird, denn er war während der Tour ein absoluter Fan-Favorit und kam super an! Ich hoffe, er gefällt euch allen auch.“

Exklusivkonzert:

Skunk Anansie spielen exklusiv bei stars@ndr2 Songs & Stories in Hannover ein kleines, intimes, exklusives Konzert für NDR2 Hörer*innen und erzählen zwischen den Songs ihre Stories zur Musik. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei NDR2 zu gewinnen!

https://www.ndr.de/ndr2/events/Skunk-Anansie-Songs-Stories-mit-Silbermond,songsandstories128.html

12.05.2025, 19:00 Uhr Kleiner Sendesaal Rudolf-von-Benningsen-Ufer 22 30169 Hannover

Zum neuen Album:

„The Painful Truth“ ist ein wirklich hypnotisierendes, provokatives, kraftvolles und emotionales Album, das eine Band auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens zeigt, die aber noch alles zu beweisen hat.

Im Laufe ihrer Karriere haben Skunk Anansie weltweit über fünf Millionen Platten verkauft. Die internationale Bekanntheit der Band hält immer noch an, da sie regelmäßig Live-Arenen ausverkauft und Headliner bei Festivals auf dem ganzen Kontinent ist.

Skin: „Wir wollten die Einsamkeit und Verzweiflung heraufbeschwören, die durch einen winzigen Fehler in Sekundenbruchteilen entstehen können. Jeder von uns kann jederzeit die Sicherheit verlieren, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, sei es durch einen Unfall oder eine plötzliche Wendung des Schicksals.“

Der Song thematisiert alles von Altersdiskriminierung bis hin zu unserem aktuellen Bedürfnis nach Anerkennung im digitalen Zeitalter und scheint in seiner konfrontativen Qualität irgendwie an die bissige Debütsingle der Band, „Little Baby Swastikkka“, zu erinnern. Es bestätigt auch die Tatsache, dass Skunk Anansie Teil der stolzen Agit-Pop-Linie Großbritanniens sind, die bis zu den Slits zurückreicht und beschwört gleichzeitig das Wortspiel eines Ian Dury herauf.

Die Single „Cheers“, die von einem zutiefst ansteckenden, pulsierenden Rhythmus begleitet wird und über einen wirklich euphorischen Refrain verfügt, beweist einmal mehr die schiere Qualität und den Ehrgeiz des neuen Albums.

THE PAINFUL TRUTH track listing

1. An Artist Is An Artist

2. This Is Not Your Life

3. Shame

4. Lost And Found

5. Cheers

6. Shoulda Been You

7. Animal

8. Fell In Love With A Girl

9. My Greatest Moment

10. Meltdown

SKUNK ANANSIE Tour 2025

08.03. Zürich – Xtra – AUSVERKAUFT

10.03. München – Tonhalle – AUSVERKAUFT

11.03. Wien – Arena – AUSVERKAUFT

17.03. Hamburg – Sporthalle

18.03. Berlin – Columbiahalle – AUSVERKAUFT

19.03. Stuttgart – Longhorn – AUSVERKAUFT

23.03. Köln – Palladium – AUSVERKAUFT

30.06. Würzburg – Posthalle

01.07. Wiesbaden – Schlachthof

02.07. Markdorf Open Air

15.07. Saarbrücken – Garage

19.07. Posthof Zeitkultur Am Hafen – Linz, Austria