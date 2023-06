Die Bachelorette 2017 – Jessica Haller mit neuer Single

Jessica Haller ist mit über 900K Instagram Followern eine erfolgreiche deutsche Influencerin. Sie wurde als „Die Bachelorette 2017″ bekannt (RTL). Seitdem war sie in diversen Reality & Promi TV Formaten zu sehen. Jessica ist eine passionierte Sängerin. In der Corona-Zeit lernt sie in ihrer Wahlheimat Ibiza den dort ansässigen deutschamerikanischen Sänger und Songwriter Daniel Hall kennen, mit dem sie zusammen sang und jammte. Jessica feierte im Dezember 2022, Ihren ersten musikalischen Erfolg mit dem Christmas Song „Love Will Bring You Home“. Der Song landete auf Anhieb im Trend bei Instagram, Spotify und bei Youtube.

Die neue Single „When The Lights Go Out“ ist ein emotionaler, positiver mid-tempo Popsong. Er beginnt mit intimen Synthie-Vibes und holt Jessicas Vocals ganz nah ran. Sie zeigt sich in den Strophen noch einmal von einer ganz anderen Seite. Sie baut den Song langsam auf, bis sich das Ende in einem emotionalen Feuerwerk aus Chören und Drums entlädt. „When The Lights Go Out“ klingt nach großer Bühne, Sommergefühlen und der weiten Welt.

Über Jessica Haller:

Jessica Haller wurde 1990 in Essen geboren und in Deutschland unter ihrem Mädchennamen Jessica Paska bekannt, als sie 2014 bei dem RTL-Format „Der Bachelor“ teilnahm. Nach Auftritten in weiteren TV-Formaten wie „Das perfekte Promi-Dinner“, „Mieten, Kaufen, Wohnen“ oder auch „Promi Big Brother“, durfte sie drei Jahre später selbst die Rosen in die Hand nehmen und wurde „Die Bachelorette 2017“.

Jessica ist glücklich mit Johannes Haller verheiratet und die beiden wohnen gemeinsam auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza, auf der im Mai 2021 ihre gemeinsame Tochter Hailey-Su zur Welt kam.