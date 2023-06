Sarah Klang: eine hoffnungsvolle Ode an ihre kleine Tochter

Die Schwedin Sarah Klang präsentiert ihre neue Single „Magic Stone“, eine sanft erhebende und hoffnungsvolle Ode an ihre kleine Tochter, die sie mit ihrem hypnotisierenden, amerikanisch angehauchten Vintage-Pop-Stil erzählt. Der Song beschreibt Sarahs erste Begegnung mit ihrer Tochter. Sie sagt: „Ich sah mich selbst in ihr und entdeckte mich selbst durch sie… es war eine unbeschreiblich große Liebe.“

Klang hat in ihrer bisherigen Karriere viel Erfolg gehabt: drei Top-5-Alben in ihrem Heimatland Schweden und zweimal den schwedischen Grammy für das beste Album. Doch nichts davon konnte sie auf eine ganz andere Reise vorbereiten. Als sie ihre Zwanziger hinter sich ließ und mit ihrem ersten Kind Mutter wurde, war das der Auslöser für einen neuen Zyklus von Songs, die auf persönlichen menschlichen Erfahrungen beruhen.

„Magic Stone“ folgt auf die Veröffentlichung der Leadsingle „Mercedes“, ein schwebender, Synthie getriebener Track, der Optimismus für die Zukunft ihrer Tochter ausstrahlt. Klang schrieb den Song nur wenige Monate, nachdem sie erfuhr, dass sie schwanger war. In dem Text versichert sie ihrer Tochter, dass sie immer für sie da sein wird: „Du kannst immer zu mir kommen.“

Vor kurzem kündigte sie außerdem Headline-Shows in Großbritannien und Europa an, die am 25. Oktober in Brighton, Großbritannien, beginnen. Ihre Fans in ganz Europa sind begeistert von ihren Live-Auftritten, die gleichzeitig berauschend, bewegend und intim sind. Alle Termine sind unten aufgeführt.

Sarah Klang hatte schon immer ein Talent für autobiografisches Songwriting, wie auf ihrem hochgelobten Debüt „Love in The Milky Way“ (2018), das bei den schwedischen Grammy Awards als bestes Album ausgezeichnet wurde. Dies setzte sich auch auf „Creamy Blue“ (2019) fort, ihrem zweiten Album, das eine weitere Nominierung für „Bestes Album“ und „Best Alternative Pop“ bei den Grammy Awards und eine weitere Nominierung für „Europäisches Album des Jahres“ bei den IMPALA Awards erhielt.

Während ihr Sound zuvor eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen enthielt (Pop der 60er und 70er Jahre, Americana, ein Hauch von Country), erweiterte sie mit „VIRGO“ (2021) – ihrem bisher erfolgreichsten Album – ihren Horizont um Elemente des Synthie-Pop der 80er Jahre (und gewann erneut einen schwedischen Grammy für Best Alternative Pop). Es folgten Lobeshymnen von den Kritikern, insbesondere von Rolling Stone und Clash.

Kommende Tour Daten 2023:

Okt. 25 Brighton, UK – Latest Music Bar

Okt. 26 London, UK – Oslo

Okt. 28 Glasgow, UK – The Glad Cafe

Okt. 29 Manchester, UK – YES

Okt. 30 Leeds, UK – Brudenell Social Club

Nov. 1 Antwerp, BE – TRIX

Nov. 2 Amsterdam, NL – Paradiso

Nov. 3 Paris, FR – Le Hasard Ludique

Nov. 5 Berlin, DE – Badehaus

Nov. 6 Copenhagen, DK – lille VEGA

Nov. 13 Oslo, NO – Cosmopolite

Nov. 14 Uppsala, SE – Katalin

Nov. 15 Stockholm, SE – Cirkus

Nov. 16 Örebro, SE – Frimis

Nov. 17 Malmö, SE – Plan B

Nov. 18 Göteborg, SE – Gothenburg Film Studios