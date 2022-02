Der weltbekannte Gitarrist JOE SATRIANI kündigte kürzlich die bevorstehende Veröffentlichung seines 19. Studioalbums “The Elephants of Mars” an, das am 8. April 2022 erscheinen wird. Heute veröffentlicht er seine zweite Single “Faceless” über sein neues Label earMUSIC, das internationale Rocklabel der Entertainment-Gruppe Edel.

Die neueste Single “Faceless” zeigt eine melodische, ergreifende Seite des Albums. Laut Satriani handelt “Faceless” von Einsamkeit: “Wenn die Person, von der du möchtest, dass sie dich so sieht, wie du bist, dich nicht wirklich zu erkennen scheint.” Und weiter: “Es bezieht auch Stellung zu einer Gesellschaft, in der sich die Menschen aufgrund ihrer Unterschiede immer weiter voneinander entfernen, anstatt sich durch ihre gemeinsamen Hoffnungen und Träume zu vereinen. Der Solo Part steht für den Ausbruch des wahren Selbst.”

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

“The Elephants of Mars” repräsentiert das Album, das Satriani und seine Band gehofft hatten schreiben zu können: “Wir haben die verrücktesten Ideen ausprobiert. Und wir haben jede Idee in Betracht gezogen, um zu sehen was passieren könnte.” Die Musiker seiner Band konnten ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen und sich auf “The Elephants of Mars” selbst verwirklichen.