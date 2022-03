Nach dem Album KONTUREN kündigt Johannes Oerding sein neues Album für den Herbst an und veröffentlicht mit „Plan A“ die erste Single aus dem kommenden Album.

Ob auf die eigene Bucketlist bezogen oder auf das leider immer wieder dramatische Weltgeschehen: Die Erfüllung von Träumen, die Umsetzung persönlicher Ziele oder einfach nur die Umarmung seiner Liebsten auf die lange Bank zu schieben, ist selten eine gute Idee. JOHANNES OERDING hat schon immer dafür plädiert, sich für die Erste Wahl zu entscheiden, im Hier und Jetzt zu leben und sich gute Tage bewusst zu machen – und unterstreicht diese Überzeugung auch mit der neuen Single PLAN A.

Wenn man nur einen Versuch hat, ist Plan B halt gar nichts wert

Ja, das Ziel ist klar und der Weg dahin bleibt spannend

Ich hab gehört, wir sollen früher an später denken

Doch wir wollen lieber später auf früher trinken

Und dass keiner von uns fragt, wieso haben wir’s nicht getan

Der neue Track, der seine Message mit gewohnter Entschlossenheit und mitreißender Bläserwucht transportiert, kündigt auch JOHANNES OERDINGs siebtes Studioalbum an, das im Herbst erscheint. Schon vorher ist er in diesem Frühjahr bereits zum zweiten Mal Host des preisgekrönten TV-Formats „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“, dessen neuer Titelsong PLAN A ist. Nach Platz 1 in den deutschen Charts und Platin für sein letztes Album „Konturen“ sowie den Vorgänger „Kreise“ sind die Erwartungen an die kommenden Releases des erfolgreichen Wahlhamburgers enorm. Dass er sich davon aber nicht beirren lässt und weiter konsequent seinen Weg geht, steht übrigens auch in den Lyrics von PLAN A …

Stell dir vor, wir stehen da oben auf ’nem Drahtseil balancierend

Und Fallen und Umdreh’n sind keine Option

Unter uns kein Netz, nur Boden – doch uns kann gar nichts passieren

Denn das Ziel ist klar und den Weg, den finden wir schon

