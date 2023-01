Neues Projekt von Kelly Jones (Stereophonics)

Mit “Turn This Back Around” veröffentlichen Far From Saints ihre Debüt-Single inklusive Video. Hinter Far From Saints stecken Kelly Jones, Frontmann der Stereophonics, sowie Patty Lynn und Dwight Baker von The Wind And The Wave.

Gemeinsam haben sie ein Album geschrieben, welches diverseste Genres wie Country, Folk, Rock und Americana verbindet. Far From Saints ist ein Projekt, geboren aus einer gemeinsamen, unverfälschten Liebe zur Musik und Kollaboration und reich an Emotion und kreativer Integrität; definiert durch den einzigartigen Klang von Kelly Jones’ und Patty Lynns Stimme. “Let’s Turn This Back Around” ist die erste Single aus dem gemeinsam entstandenen Album.

“Let’s Turn This Back Around” verkörpert die unwiderstehliche natürliche Anziehungskraft, die entsteht, wenn zwei harmonische Stimmen aufeinandertreffen. In einem Country-angehauchten Song, der über zurückgelassene, geliebte Menschen sinniert, tauschen Patty und Kelly Strophen aus entgegengesetzten Perspektiven aus. Doch wenn sich der Song vom kargen Americana in ein reichhaltiges, mit Streichern unterlegtes Crescendo steigert, zeigen sowohl ihre Texte als auch ihre Harmonien die Stärke einer Partnerschaft, die über die des Einzelnen hinausgeht.

Patty sagt: “It was important to us to have both perspectives in that song,” während Kelly hinzufügt: “‘Let’s Turn This Back Around’ particularly lends itself to being a duet.” Geschrieben und produziert wurde das Album von der Band selbst, während der Grammy-nominierte Al Clay (Blur, Pixies) das Mixing übernahm.

Kelly, Patty und Dwight spielten zum ersten Mal miteinander, als sie eine Coverversion von Stevie Nicks und Tom Pettys “Stop Draggin’ My Heart Around” auf Kelly Jones’ Solo-Großbritannientournee 2019 aufführten (Dwight und Patty waren jeden Abend die Vorgruppe für Kelly). Schon bald auf dieser UK-Tournee fanden sich die drei beim Jammen und gemeinsamen Schreiben von Songs in Backstage-Gängen, Umkleideräumen, Soundchecks und Hotels wieder. Jeder der Songwriter verband unbewusst seine Einflüsse, um die Alchemie zwischen den beiden großartigen Sängern zu nähren.

Sie buchten Aufnahmesessions, eine am Ende jeder Tourneeetappe, und stellten das gesamte Album in nur neun Tagen fertig. Obwohl es in bemerkenswert kurzer Zeit entstand, dauerte es Jahre, bis es veröffentlicht wurde, nachdem die Pandemie sie einen Ozean voneinander entfernt hatte. Das immer noch fesselnde Album ist nun bereit, mit der Welt geteilt zu werden – Details folgen in Kürze.