Wenn Kylie Minogue wieder neue Musik macht, ist das immer ein freudiges und feierliches Ereignis – erst recht jetzt, mit der Veröffentlichung ihrer wahnsinnig eingängigen neuen Single „Padam Padam“. Der Song, der von Lostboy (Griff, Anne-Marie, Tiesto) produziert wurde, enthält alles, was man an dieser Musikikone liebt. Von den euphorischen Vocals über den lächerlich ansteckenden Refrain bis hin zum herzzerreißenden elektronischen Drumbeat – das ist ein sofortiger Kylie-Klassiker. Das Video wurde in L.A. unter der Regie von Sophie Muller gedreht und zeigt eine kraftvolle und überirdische Kylie, die von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet ist und von Tänzern flankiert wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Am 22. September erscheint Kylies brandneues Studioalbum „Tension“ (BMG) , eine Platte voller vergnügungssüchtiger, kraftvoller Dancefloor-Banger und schwüler Pop-Songs. Zu “Tension” sagt Kylie: „Ich habe dieses Album mit einem offenen Geist und einer leeren Seite begonnen. Anders als bei meinen letzten beiden Alben gab es kein ‚Thema‘, sondern es ging darum, das Herz, den Spaß oder die Fantasie des jeweiligen Moments zu finden und immer zu versuchen, dem Song zu dienen. Ich wollte die Individualität eines jeden Songs feiern und in diese Freiheit eintauchen. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus persönlicher Reflexion, clubbiger Hingabe und melancholischem Hochgefühl.“

Kylie hat für das Album mit einer Reihe von Produzenten zusammengearbeitet. Sieben der Tracks wurden von ihren langjährigen Mitarbeitern Biff Stannard und Duck Blackwell produziert und mitgeschrieben. Über den Aufnahmeprozess sagt Kylie: „Ich liebte es, wieder mit meinen Mitarbeitern im Studio zu sein, aber ich konnte auch von den Fernaufnahmen profitieren, an die wir uns alle gewöhnt haben – mein mobiles Studio wich anderthalb Jahre lang nicht von meiner Seite! Das Album ist eine Mischung aus Songs, die ich selbst geschrieben habe, und Songs, die mich wirklich angesprochen haben. Die Aufnahme dieses Albums hat mir geholfen, schwierige Zeiten zu meistern und das Jetzt zu feiern. Ich hoffe, es begleitet die Hörer auf ihren eigenen Reisen und wird Teil ihrer Geschichte.“

Tracklisting

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. 10 Out Of 10 (with Oliver Heldens)

11. Story

Deluxe Version

12. Love Train

13. Just Imagine

14. Somebody To Love

In ihrer glanzvollen Karriere hat Kylie weltweit über 80 Millionen Tonträger verkauft, 5 Milliarden Streams und 8 britische Nummer-1-Alben. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören 3 BRIT Awards, 2 MTV Awards und ein Grammy. Kylie ist die einzige Künstlerin, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten ein Nummer-1-Album in Großbritannien verzeichnen kann.