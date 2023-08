Kylie veröffentlicht limitierte Vinyl Sonderauflage ihres Debütalbums

Zur Feier des 35. Jubiläums der Veröffentlichung von „Kylie“ wird am 24. November eine LP in limitierter Auflage auf den Markt kommen. Die Fans können zwischen zwei verschiedenen Formaten wählen: Neon Pink oder Aquamarine (letzteres exklusiv in Kylies Laden).

Das 1988 erschienene Album war Kylies erstes Studioalbum und das erste von vier Alben, die sie mit dem Produktionsteam „The Hit Factory“, Stock Aitken & Waterman, aufnahm. Das Album enthielt sechs Singles, darunter „The Loco-Motion“, „Got To Be Certain“, „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ und den Welthit „I Should Be So Lucky“, der Kylies Karriere als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Popmusik einleitete.

Seit der Veröffentlichung des Albums hat Kylie Minogue weltweit über 80 Millionen Einheiten verkauft, fünf Milliarden Streams verzeichnet und acht Nummer-1-Alben in Großbritannien veröffentlicht. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören drei BRIT Awards, zwei MTV Awards und ein Grammy, und sie ist die einzige weibliche Künstlerin, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten ein Nummer-1-Album im Vereinigten Königreich platzieren konnte. In vielerlei Hinsicht steht sie allein in der Popwelt – eine Superstar-Künstlerin, die durch ihre ständigen Neuerfindungen und Erkundungen fest in der Gegenwart verwurzelt ist und gleichzeitig einen Großteil unserer kollektiven Vergangenheit definiert und zelebriert.

“Love and thanks to everyone who has loved this album for 35 years. Let’s enjoy the magic all over again! Kylie x”

Bis heute wurde Kylie weltweit über fünf Millionen Mal verkauft. Die limitierten Neuauflagen werden in den folgenden Formaten erhältlich sein:

Remastered Neon Pink Vinyl in Gatefold-Hülle

Remastered Aquamarinfarbenes Vinyl in Gatefold-Hülle (exklusiv in Kylie’s Store)

Side One:

1. I Should Be So Lucky

2. The Loco-Motion

3. Je Ne Sais Pas Pourquoi

4. It`s No Secret

5. Got To Be Certain

Side Two:

1. Turn It Into Blue

2. I Miss You

3. I`ll Still Be Loving You

4. Look My Way

5. Love At First Sight