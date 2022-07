Lissie veröffentlicht ihre zweite Single aus dem neuen Studioalbum

Die aus dem Mittleren Westen stammende Künstlerin Lissie ist ein wahres Multitalent, das am 16. September über Lionboy Records ihr neues Americana-angehauchtes Indie-Folk-Album “Carving Canyons” veröffentlichen wird. Zuvor hatte sie bereits den ersten Song “Flowers” veröffentlicht und stellt jetzt ihre neue Single “Night Moves” vor. Der eindringliche, sonnengetränkte Song erinnert an die Großartigkeit von Fleetwood Mac und beschäftigt sich mit Erinnerungen und Gefühlen, wenn man mit Herzschmerz konfrontiert wird.

Lissie erzählt: “Wir haben das NIGHT MOVES Video etwa eine Stunde außerhalb von Portland, Oregon gedreht. Der Regisseur Sergio Cilli, die Crew und ich haben eine wunderschöne Hütte in der Nähe von Mt. Hood bekommen und einen ziemlich intensiven nächtlichen Dreh hinter uns gebracht! In dem Song selbst geht es darum, dass man an die Abwesenheit eines geliebten Menschen erinnert wird. Von der Art, wie sich die Brise auf der Haut anfühlt, bis zum Licht des Feuers, all die sinnlichen Erinnerungen, die ein Sommerabend hervorruft. Im Video bin ich allein und mit einem Partner zu sehen, ebenso wie mein höheres Selbst. Die parallelen Versionen dessen, was war oder sein könnte. Eine verlorene Liebe, die einen verfolgt, von der man sich aber im Laufe der Zeit erholt.”

Lissie spielte in den Fernsehserien Twin Peaks und Loudermilk mit. Sie ist Miteigentümerin eines Popmusik-Genre-Popcorn-Unternehmens (Otts Pops Indie Pop) und lebt im Nordosten von Iowa, wo sie 45 Hektar Land bewirtschaftet. Die sonnendurchfluteten zwölf Tracks wirken wie ein musikalischer Trost. Sie offenbaren die Wellen des Schmerzes, die durch Liebeskummer und Einsamkeit ausgelöst werden sowie die Seele, die inmitten dieses Schmerzes verharrt.

Produziert von Curt Schneider (Patty Smyth, Lucero), geht es auf “Carving Canyons” darum, nach innen zu schauen, während man sich mit der Ungewissheit der Zukunft auseinandersetzt – und Hoffnung in persönlichen und weltlichen Widrigkeiten zu finden, egal, was der Wetterbericht sagt. Inspiriert von ihrer unglaublichen, generationenübergreifenden Schar an Freundinnen und der sie umgebenden Natur, reiste Lissie nach Nashville und schrieb einen Großteil des Albums zusammen mit meist weiblichen Songwriterinnen – darunter Bre Kennedy, Madi Diaz, Morgan Nagler, Natalie Hemby, Kate York und Sarah Buxton -, die auch zusätzliche Vocals auf dem Album beisteuern.

Das neue Album “Carving Canyons” ist ein weiterer Schritt in Lissies beeindruckender Karriere mit unbegrenzten Möglichkeiten. Es Album erscheint am 16.09.22!