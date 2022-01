Am Montag veröffentlichte die aufstrebende Künstlerin Lizzy McAlpine ihre neue Single “all my ghosts” zusammen mit einem Video. Gleichzeitig kündigt sie ihr neues Album “five seconds flat” für den 8. April an. Das Video zu “all my ghosts” ist unter der Regie von Gus Black (Phoebe Bridgers, Sheryl Crow) entstanden und ist McAlpines jüngster visueller Beitrag zu einem Kurzfilm, der ihre zuvor veröffentlichten Videos zu “erase me” und “doomsday” zusammenfasst. Der Kurzfilm wurde von McAlpine geschrieben und wird zusammen mit dem neuen Album am 8. April veröffentlicht.

Am 27. Januar wird Lizzy McAlpine außerdem in der “Ellen DeGeneres Show” auftreten, nachdem sie ihr US-Fernsehdebüt in der ABC-Sendung “Jimmy Kimmel Live” gegeben hat.

Lizzy McAlpine schlägt mit “five seconds flat” eine neue Richtung ein, indem sie ihre bewegenden Texte nutzt, um eine Geschichte über Herzschmerz zu erzählen. Die neue Musik zeigt McAlpine als eigenständige Künstlerin, die auf ihrer Vergangenheit aufbaut und gleichzeitig in die Zukunft blickt. “Ich möchte meinen Fans mit jeder Platte etwas anderes bieten, denn ich bin mit jeder Platte anders”, erklärt McAlpine. “Ich möchte immer wachsen und mich als Künstlerin weiterentwickeln.”

Das 14-Track-Album wurde hauptsächlich von Philip Etherington und Ehren Ebbage produziert und in Eugene, OR und im The Laundry Pile in Los Angeles aufgenommen. “five seconds flat” enthält auch Feature-Tracks mit den Grammy-Preisträgern FINNEAS und Jacob Collier sowie mit Ben Kessler und Laura Elliot.

Anfang 2022 geht Lizzy auf eine ausgedehnte Nordamerikatour mit Dodie, mit Shows in New York, wo sie im Kings Theatre auftritt, außerdem im Ryman Auditorium in Nashville, Riviera Theater in Chicago, The Fillmore in Philadelphia sowie im Theatre at Ace Hotel in Los Angeles.

McAlpine stammt aus einem Vorort von Philadelphia und die Musik übt schon lange eine Faszination auf sie aus, eigentlich schon seit sie groß genug war, auf dem Klavier ihrer Großeltern herumzuhämmern. Es dauerte nicht lange, bis ihre unkoordinierten Experimente klarere Strukturen annahmen. Ihre Kompositionen und Coverversionen teilte sie auf Soundcloud und YouTube. Mit ihren bisher 90 Millionen Streams insgesamt auf allen Plattformen konnte sich McAlpine in den sozialen Medien sogar die Unterstützung von Stars wie Shawn Mendez, Finneas, Phoebe Bridgers, Jacob Collier, Camila Cabello, Lennon Stella, Ben Platt, Jeremy Zucker und einigen anderen sichern.

2020 veröffentlichte McAlpine ihr Debütalbum “Give Me A Minute”, welches den Anfang vom Ende einer Liebesbeziehung nachzeichnet. Sie schrieb es während eines Auslandsaufenthalts zum Studium in Spanien und produzierte es gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Philip Etherington vom Berklee College of Music. Nach dem Release präsentierte das Magazin American Songwriter McAlpine in seiner “Acts You Need To Know”-Liste.