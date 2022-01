ODDBALL, die neue Single von THE BABOON SHOW ist für alle Sonderlinge, Außenseiter*innen und Einzelgänger*innnen, die nicht rein passen oder nicht reinpassen wollen. Für alle Oddballs, wie es The Baboon Show nennen und zu denen sie sich selbst zählen. In ihren eignen Worten: „Be whoever you wanna be and have fun while doing it! Oddballs we salute you!!!”

Musikalisch ist der Song eine eingängige und kraftvolle gute Laune Rocknummer wie sie typisch für das besondere Songwriting der Band ist. Neben dem genannten Song ODDBALL enthält die 7“ noch den Track HAVE A PARTY WITH ME, im Original vom in Schweden berüchtigten Rock´n`Roll Cruiser King Eddie Meduza. Der Songtitel sagt schon alles: Let`s party! Danke für den Song, Eddie, rest in peace!

Als THE BABOON SHOW letztes Jahre ihre 12“EP I NEVER SAY GOODNIGHT veröffentlichten, sind sie fest davon ausgegangen, dass als nächstes ein Album folgen würde…

Leider ist die Welt noch immer in der Hand der Pandemie und da eine Releasetour für die Band untrennbar mit der Veröffentlichung eines Albums verbunden ist, werden sie noch ein wenig auf den richtigen Moment warten. THE BABOON SHOW selbst sprechen aber bereits jetzt von einem Killeralbum, welches auf dem Weg ist. Wir sind gespannt und bis dahin wünschen wir großen Spaß mit ODDBALL!

Die ODDBALL 7“ erscheint in einem besonderen Set zusammen mit einem 20-seitigem full colour Comic und einem speziellen ODDBALL Patch. Das Comic stammt von Gabriel Renner, die herrlich unterhaltsame Story von Doctor Rock, der hier auf Geschichten und Erinnerungen aus dem Touralltag der Band zurück greift. Von beiden eine richtig gute Arbeit und sehr sehr lustig. Comic und Patch wird es nur in Verbindung mit der ODDBALL Single geben.