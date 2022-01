“Crazy schönes Life” ist die dritte Single aus Kate Louisas Debüalbum “Alle diese Jahre” (VÖ 18.02.2022). Der Song ist eine Hommage an die Schönheit des Lebens. Ein Aufruf das Heute zu genießen, zu gestalten und wieder hinzuschauen. Dankbar zu sein, für das was da ist und zu erkennen, dass wir ein crazy schönes Leben haben, auch wenn die Zeiten momentan schwierig sind.

“Wir haben n crazy schönes Life und ich denk maybe, sind wir das Hinterfragen leid. Das ist n crazy schönes Life und ich sag Baby, vielleicht bin ich für dich bereit.”

Kate Louisas autobiographische Songs handeln vom wahren Leben. Mutmachende, authentische, deutschsprachige Popmusik mit Tiefgang. Offen gibt uns Kate Einblick in ihre Seele und man ist überrascht, wie oft man sich selbst in den Texten wieder erkennt. Sie erzählt uns ihre Geschichte. Ein kompliziertes Leben voll Schmerz, Selbstzweifeln und dem Kampf immer weiterzumachen. Aber auch voller Wünsche und Hoffnungen. Und einem bewundernswerten Optimismus. Kate ist oft gefallen, doch ihr unbändiger Wille wieder aufzustehen, hat sie gerettet.

„Wir alle tragen unseren Rucksack und fühlen uns so oft damit alleine. Aber das sind wir nicht. Trost findet sich im Austausch und dafür lege ich meine Seele offen.“ Deshalb hinterlässt jeder Song auf ihrem am 18.02.2022 erscheinenden Debütalbum »Alle diese Jahre«, ein Gefühl von Optimismus und Zuversicht. Es macht Mut Neuanfänge zu wagen und der eigenen Stärke zu vertrauen. „Ich habe meine Vergangenheit so lange versteckt. Heute bin ich stolz auf jede einzelne Narbe. Denn egal wie schwer der Rucksack der Vergangenheit ist, man kann ihn ablegen. Es ist nie zu spät, neu anzufangen.“