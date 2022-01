BMG wird Marianne Faithfulls Studioalbum “Vagabond Ways” aus dem Jahr 1999 am 4. März 2022 neu in einer erweiterten Version veröffentlichen. Die Neuauflage des Albums, das ursprünglich in den Teatro Studios in Kalifornien aufgenommen und von Mark Howard und Daniel Lanois produziert wurde, bietet neben dem Originalalbum eine Auswahl von bisher unveröffentlichten Bonus-Demos und eine erstmals publizierte Studioaufnahme sowie neue Liner Notes. Zudem erscheint das Album neben der CD-Version und den digitalen Formaten auch erstmals auf Vinyl.

“Vagabond Ways” war Marianne Faithfulls erstes Album mit Originalmaterial nach einer fünfjährigen Pause, in der ihre Biografie “Faithfull” und ihre Aufnahme der Kurt-Weill-Oper “The Seven Deadly Sins” veröffentlicht wurden. Viele der auf diesem Album erzählten Geschichten stammen aus Erinnerungen, die nicht in der Biografie berücksichtigt wurden, oder aus ihren Beobachtungen sozialer Konflikte, die sie besonders bewegten. Weitere Titel sind zum Beispiel ihre Interpretation von Leonard Cohens “Tower of Song”, ein Lied (“Incarceration of a Flower Child”), das ihr Roger Waters aus den Archiven von Pink Floyd gab und “For Wanting You”, das das Songwriter-Duo Elton John und Bernie Taupin speziell für Marianne schrieb.

Es war auch ein besonderer Longplayer für die Künstlerin, die damals sagte, es zeige ein Maß an Selbstakzeptanz, das sie zuvor noch nicht erkundet hatte, und dass sie “Farbe bekannt” habe. Es enthält frühe Beispiele dafür, wie sie Poesie mit Musik überlagert, etwas, das sie kürzlich auf dem 2021 erschienenen – von derr Kritik gelobten – Album “She Walks In Beauty” mit Warren Ellis erneut umsetzte.

Als Bonusmaterial bietet das Album die unveröffentlichte Komposition “Drifting” von Marianne Faithfull und Daniel Lanois sowie Demoaufnahmen von “Vagabond Ways”, “Incarceration of a Flower Child”, “Electra” und “Tower of Song”. Die Neuauflage präsentiert auch das von Bob Dylan geschriebene “Blood In My Eyes”, das hier zum ersten Mal – mit Ausnahme einer japanischen Edition – auf einem physischen Format enthalten ist.