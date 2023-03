“Classic Rock Renaissance” vom London Symphony Orchestra als 3CD-Set

Eine erweiterte, remasterte Neuauflage des erfolgreichen Albums “Classic Rock” von 1978 erscheint am 31. März mit der Original-Titelliste sowie sechs Neuaufnahmen moderner Hits.

„Classic Rock Renaissance” enthält neue Interpretationen unter anderem von Coldplay- und Adele-Songs sowie remasterte Arrangements von David Bowie-, Pink Floyd-, The Beatles-, The Who-, The Beach Boys- oder beispielsweise Led Zeppelin-Titeln und vielen weiteren Klassikern.

Das ursprünglich von den Produzenten Don Reedman und Jeff Jarratt entwickelte “Classic Rock”-Konzept – mit seinem im orchestralen Stil arrangierten Rock- und Popsongs – avancierte zu einem bahnbrechenden Phänomen und wurde in Groß-Britannien mit Platin ausgezeichnet.

Zusammen mit dem London Symphony Orchestra (LSO), das auch wieder auf dem neuen Album zu hören ist, und der Royal Choral Society ebneten Reedman und Jarratt mit “Classic Rock” einen musikalischen Weg, der bis heute nachwirkt.

“Ich dachte, die Kombination von klassischer Musik und Rockmusik sei offensichtlich: Classic Rock. Es beschrieb, wie diese Welten in zwei Worten aufeinanderprallen konnten. Ich fragte mich: ‘Was wäre, wenn ich das verwirklichen könnte?’ Das Potenzial der Idee hat mir eine Gänsehaut beschert”, erklärt Don Reedman.

Das Album wurde zum Vorläufer aller Arten von symphonischen Crossover-Projekten, die heute in allen Genres von Rave über Dance bis Hip-Hop zu finden sind; – neben Don Reedmans eigenen jüngsten Orchesterprojekten für die Musik von Elvis, Johnny Cash und Roy Orbison. David Bowie schwärmte von der LSO-Aufnahme von “Life On Mars” mit den Worten: “Es klingt so groß und großartig!”

Über das Album und die erneute Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra sagt Don Reedman: “Das LSO war davon begeistert, wieder Classic Rock zu spielen. Sie sagten, dass sie nach all den Jahren immer noch kontinuierlich Anfragen zu Classic Rock erhalten. Dieses Orchester hat etwas Magisches an sich. Sie sind so engagiert und so begeistert. Die neuen Aufnahmen klingen extrem frisch – das gilt aber auch für die Songs des ersten Albums von 1978. Sie glänzen immer noch.”

Kathryn McDowell, geschäftsführende Direktorin des London Symphony Orchestra, ergänzt: “Classic Rock ist ein wichtiger Teil der Geschichte des LSO. Die Aufnahmen ermöglichten dem Orchester weltweit ein neues Publikum. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir wieder in die Abbey Road Studios gebeten wurden, um die neuen Songs aufzunehmen, und ich hoffe sehr, dass wir den gleichen Erfolg noch einmal haben werden.”

Titelliste (VÖ 31.3.2023)

Human*

Viva La Vida*

Hello*

Somebody to Love*

Whole Lotta Love

Life on Mars

Run*

God Only Knows

Nights in White Satin

Baker Street

Paint it Black

Uprising*

Bohemian Rhapsody

Stairway to Heaven

Space Oddity

Question

Jet

House of the Rising Sun

Ruby Tuesday

Layla

Another Brick in the Wall

Vienna

You Really Got Me

Get Back

MacArthur Park

Fanfare Prelude

Reach Out I’ll Be There

Eye of the Tiger

Since You’ve Been Gone

Lucy in the Sky with Diamonds

She’s out of My Life

Eve of the War

A Whiter Shade of Pale

A Day in the Life

I’m Not in Love

Pinball Wizard

Sailing

Standing in the Shadows of Love

*Bisher unveröffentlicht