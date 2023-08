Maddy veröffentlicht „Lovesong“ und kündigt damit ihr kommendes Album an

Ein mieser Charakter ist auch bei 30 Grad im Schatten unangenehm – und wenn es irgendwo zwickt, spricht Madeline Juno das notfalls auch am Badesee an, bzw. schreibt einen Song darüber. Und so gehen wir diesen Sommer nicht nur mit den üblichen Happy-go-lucky-Tracks in den Urlaub, sondern auch mit einer mega lässigen Pop-Abfuhr an diesen Typen, der immer wieder auftaucht, aber nie bleibt und nur an sich denkt. Hinter wolkenlosem Sound und wohligem Chorus steckt also ganz sicher kein LOVESONG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Madeline Junos Anti-Liebeslied „Lovesong“ ist nach „Ich sterbe zuerst“ und „Murphy’s Law“ ihre dritte Single in 2023. Wie die beiden Vorgänger, erscheint auch „Lovesong“ (VÖ: 28.07.2023) mit dem passenden Musikvideo – in dem echte Maddy-Fans in jedem Fall die Parallele zu einem früheren Video entdecken können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erst kürzlich hat Madeline Juno für das Frühjahr 2024 ihre TOUR ZU BESUCH angekündigt, der im Herbst eine Acoustic Tour vorangeht. Nun verkündet sie auch offiziell das Erscheinen ihres neuen Albums „Nur zu Besuch“ am 26. Januar 2024.