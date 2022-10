Max Giesinger und Michael Schulte veröffentlichen erste gemeinsame Single.

Max Giesinger und Michael Schulte – zwei der erfolgreichsten Musiker des Landes machen gemeinsame Sache! Endlich wächst musikalisch zusammen, was menschlich schon lange zusammengehört: Giesinger und Schulte veröffentlichen ihren ersten gemeinsamen Song „More To This Life“.

Alles beginnt 2011 bei der ersten Staffel vom Erfolgsformat “The Voice of Germany“: Max und Michael kommen nicht nur unter die Top 4 ins Finale der Show, es entsteht vor allem eine Freundschaft fürs Leben.

Menschlich passt es einfach – und die Musik schweißt sie zusammen. Sie starten mit gemeinsamer Straßenmusik, ihre YouTube-Coversong-Videos werden bald millionenfach geklickt und gefeiert und sie gehen sogar gemeinsam auf Tour. Parallel gründen sie eine Männer WG, die für viele Jahre Bestand haben sollte – zuerst in Mannheim, später dann mitten auf dem Hamburger Kiez.

Musikalisch geht dabei weiterhin jeder seinen eigenen Weg: 2016 dann DAS Jahr für Max Giesinger – sein Durchbruch mit „80 Millionen“ wird zur DER EM Hymne des Sommers- und Max bald einer der erfolgreichsten Künstler des Landes.

2018 feiert dann Michael Schulte mit seinem deutschen ESC Beitrag „You Let Me Walk Alone“ und einem sensationellen vierten Platz seinen internationalen Durchbruch in Lissabon.

Es folgen viele weitere große Hits für beide, Gold- und Platin Auszeichnungen, Preise über Preise (beide sind BAMBI Publikumspreisträger!) und ausverkaufte Tourneen.

Beide bleiben weiterhin enge Freunde, schlagen privat aber ganz unterschiedliche Wege ein. Michael heiratet – sein alter Freund Max ist dabei sein Trauzeuge- er wird 2018 Familienvater und zieht raus aufs Land. Max hingegen genießt den Trubel der Stadt – mitten im Hamburger Schanzenviertel.

Nun aber endlich der erste gemeinsame Song- und was für einer!

Dabei ist es weder ein klassischer Giesinger noch ein typischer Schulte Song. Definitiv aber einer mit unfassbarem Hit-Potenzial! Ein Song, der zeitlos ist und mitten ins Herz trifft. Denn auch stimmlich passen beide einfach unfassbar gut zusammen.

Mit Max Giesinger und Michael Schulte vereinigen sich also nicht nur zwei Freunde, zwei Sänger und Songwriter auf der Höhe ihres Schaffens, sondern zwei Künstlerpersönlichkeiten von enormer Strahlkraft, die auf eine unvergleichliche gemeinsame Geschichte und unzählige spannende Erlebnisse zurückblicken können.

Und es werden noch viele, viele folgen…