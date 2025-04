meka kündigt Debüt-Album an und veröffentlicht neue Single

Meka ist das Pseudonym der amerikanischen Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Melissa Lingo, deren transzendente Musikalität und äußerst exquisite Stimme den Zuhörer in die verschwommene, süße Welt des Folk der 1960er- und 70er-Jahre zurückversetzt. Sie ist in einer Reihe mit Künstlern wie Joan Baez, Vashti Bunyan und Nick Drakes „Bryter Layter“ sowie mit zeitgenössischeren Künstlern wie Alela Diane zu sehen, die diesen klassischen Sound vergangener Zeiten verkörpern.

Nach „Temperance“ aus dem letzten Jahr kündigt sie heute mit der neuen Single „Tomato Song“ ihr Debüt-Album „The Rabbit“ via Dumont Dumont für den 21. Mai 2025 an.

„Tomato Song“ ist ein vom Piano getragener Song mit sanft angeschlagenen Drums und einer komplexen, von Nick Drake beeinflussten, gezupften Gitarre. Der Song zeigt mekas üppig geschichtetes Songwriting-Handwerk, sowohl musikalisch als auch lyrisch, wobei der Song die malerische Vorstellung, mit ihrer Mutter im Garten zu sitzen, mit einer melancholischen, existenziellen Schattenseite verbindet – und so Erinnerungen, Träume und Albträume in einem wunderschönen Lied vereint.

meka sagt selbst über den Song: “Some things are so unbearably sad or unbearably beautiful that it’s hard for me to tell a dream from life from nightmare. My mom does sleep in the garden every summer, protecting her peas and strawberries from deer and rabbits, and you can usually find me perched somewhere with a cigarette, bargaining with death. ‘Tomato song’ is ripe with rot, an ode to the in between, to the Graveyard of Dreams, which also happens to be the Fertile Compost for Hope.”

Meka hat ein unkonventionelles und etwas nomadisches Leben geführt. Aufgewachsen in einer abgelegenen kalifornischen Bergstadt, die sich ganz der astronomischen Forschung verschrieben hat, wurde sie vom Weltraum und der archetypischen Natur der Astrologie fasziniert. Sie stammt aus einer Familie, in der seit vier Generationen Musiker und Geschichtenerzähler leben, darunter ihre Mutter, die den größten Teil ihres Lebens als Sängerin und Gitarristin tätig war, und ihre Großmutter, die, wie Meka es ausdrückte, „a mean double bass“ spielte. Nachdem sie einige Zeit in Brasilien und Indien verbracht hatte, ließ sie sich für acht Jahre in Kambodscha nieder, fand dann ihren Weg nach Budapest und schließlich nach Prag, wo sie hoch in den Bergen lebt.