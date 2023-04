Metallica veröffentlichen Titeltrack aus kommendem Album „72 Seasons“

Nur noch knapp eine Woche, bis am 14. April endlich Metallicas elftes Studioalbum „72 Seasons“ erscheint! Jetzt hat die Band den gleichnamigen Titeltrack des Albums veröffentlicht. Das siebeneinhalbminütige Opus, das die neue Platte eröffnet, ist die vierte Vorab-Single von „72 Seasons“ – nach dem kürzlich erschienenen „epischen“ (Rolling Stone) „If Darkness Had A Son“, das von Consequence als „klangliche Retrospektive [von Metallicas] Karriere“ bezeichnet wurde, sowie dem „glühenden“ (Guitar World) „Screaming Suicide“ und der „donnernden, halsbrecherischen“ (Billboard) ersten Single „Lux Æterna“.

Schaut Euch das offizielle Musikvideo zu „72 Seasons“ hier an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„72 Seasons“ gibt den Ton für die folgenden elf unerbittlichen Songs des insgesamt knapp 80 Minuten langen neuen Werks von Metallica an. Das Epos aus der Feder von Hetfield/Ulrich/Hammett ist nichts weniger als die Verkörperung des Konzepts hinter dem Titel des neuen Albums, wie es James Hetfield mit seinen eigenen Worten so beschreibt:

“72 seasons. The first 18 years of our lives that form our true or false selves. The concept that we were told ‘who we are’ by our parents. A possible pigeonholing around what kind of personality we are. I think the most interesting part of this is the continued study of those core beliefs and how it affects our perception of the world today. Much of our adult experience is reenactment or reaction to these childhood experiences. Prisoners of childhood or breaking free of those bondages we carry.”

Am Vorabend des Album-Releases, Donnerstag, den 13. April 2023, haben Fans in zahlreichen Kinos weltweit die Möglichkeit, das neue Album vorab in voller Länge hören. Zu jedem Song gibt es ein eigenes Musikvideo und einen O-Ton der Band. Tickets gibt es weiterhin hier.

Am 27. April starten Metallica ihre Welttournee in Amsterdam und werden im Rahmen derer am 26. + 28. Mai 2023 in Hamburg gastieren und im kommenden Jahr für zwei Konzerte nach München kommen.