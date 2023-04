Seit heute gibt es das offizielle Video zur aktuellen Single „Bird In The Hand“ von den Rival Sons. Das neue Album “Darkfighter” der zweifach Grammy-nominierten Band aus Kalifornien folgt am 2. Juni und kann schon jetzt hier vorbestellt/vorgemerkt werden.

Sänger Jay Buchannan sagt über den neuen Track: „Es gibt diese eine Stelle im Song, an der es heißt: ‘Let’s go down to the river where the water runs still and deep, to scatter the ashes of the mess I used to be.’ Manchmal ist man eine halbe Ewigkeit damit beschäftigt, einfach nur seinen eigenen Weg zu finden, die eigene Bestimmung im Leben. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass man Reinkarnation als einen bewussten Prozess begreift: Du baust etwas auf, entwickelst es weiter – und verbrennst es wieder. Die Songzeile ‚A bird in the hand, now that’s a miracle I can believe‘ meint, dass du dich dem Hier und Jetzt voll hingibst.“

Im Januar gaben Rival Sons zudem bekannt, dass es bei einem neuen Album in diesem Jahr nicht bleiben wird: begleitend zu DARKFIGHTER wird die Band Ende 2023 ein weiteres Album veröffentlichen, das den Titel LIGHTBRINGER trägt.