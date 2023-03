Metallica haben die dritte Single aus ihrem kommenden Studioalbum „72 Seasons“ veröffentlicht, das treibende „If Darkness Had a Son“. Schaut euch hier das offizielle Video dazu an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„If Darkness Had a Son” ist nach „Lux Æterna“ und „Screaming Suicide” bereits die dritte Single aus dem kommenden Studioalbum der Band. „72 Seasons“ wird am 14. April 2023 erscheinen.

Am heutigen Donnerstag, den 02.03. startet außerdem der offizielle Vorverkauf für die weltweiten Listening-Parties in ausgewählten Kinos am Vorabend des Album-Releases, den 13. April 2023. Fans können dort vorab das neue Album in voller Länge hören. Zu jedem neuen Song gibt es ein eigenes Musikvideo und einen O-Ton der Band. Tickets gibt es ab heute hier!