Wir dürfen heute verkünden, dass Sony Music und der Michael-Jackson-Estate zum 40. Jubiläum von Michael Jacksons „THRILLER“, das meistverkaufte Album aller Zeiten, am 18. November MICHAEL JACKSON THRILLER 40 veröffentlicht. Die Doppel-CD beinhaltet das Originalalbum sowie eine Bonus-Disc voller Überraschungen für die Fans, inklusive einiger bislang unveröffentlichter Songs, die Michael einst für „Thriller“ im Studio aufgenommen hatte.

Michael Jacksons „Thriller“ stand über 500 Wochen in den US-Billboard-Charts und verkaufte über 100 Millionen Einheiten seit seiner Erstveröffentlichung am 30. November 1982. In den offiziellen deutschen Verkaufscharts belegte „Thriller“ elf Wochen lang die Spitzenposition und wurde bisher viermal mit Platin und achtmal mit Gold ausgezeichnet. Sieben Singles des Albums wurden Top-Ten-Hits und drei „Beat It”, „Billie Jean” und „Thriller” schafften es auf Platz 1. Die Musik auf „Thriller“ ist so abwechslungsreich und einzigartig, dass sie die Genres Rock, Pop oder Soul gänzlich neu definierte. „Beat It“ klang wie ein bislang nie gehörter Hybrid aus Pop und Rock und überwand erstmals die strikte Trennung zwischen „schwarzer“ und „weißer“ Musik, mit Eddie Van Halens atemberaubend-virtuosem Gitarrensolo als weiterem Höhenpunkt.

Michael Jackson hat bis heute über eine Milliarde Alben verkauft und bleibt auch lange nach seinem Tod einer der Top-Streaming-Künstler der Welt. Demnächst wird es einige Highlights geben, um Michaels episches Werk gebührend zu ehren, das mit dem Gewinn von acht Grammys bei der Verleihung im Februar 1984 Rekorde brach, musikalische Grenzen sprengte und Popmusik und Videokunst für immer veränderte.

Einige dieser geplanten Highlights, die wir bislang schon ankündigen können, sind: