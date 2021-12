2017 kehrten Midnight Oil nach längerer Auszeit mit einem Pub-Gig in Sydneys legendärem Club “Seline” zurück. Mitten in diesem schweißtreibenden Set wandte sich Sänger Peter Garrett mit den Worten “Rage, rage, against the dying of the light” an sein Publikum. Er zitierte damit Dylan Thomas’ Gedicht “Die gute Nacht”, in dem der walisische Poet daran appelliert, sich auch im fortgeschrittenen Lebensalter Angriffslust und Konfliktbereitschaft zu bewahren. Die Band geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran: Auf ihrer “Great Circle”-Tour spielten sie 77 ausverkaufte Shows in 16 Ländern, gingen auf Europatournee und lieferten dann noch einen unvergessenen Gig im Outback ab. Anschließend kehrten sie – zum ersten Mal nach 18 Jahren – wieder ins Tonstudio zurück, um dort 20 neue Songs aufzunehmen.

Der erste Teil der Songs, die dort entstanden, wurde unter dem Titel THE MAKARRATA PROJECT veröffentlicht und erreichte Platz Eins der australischen Charts. Unglücklicherweise wurde die Nachricht über diesen Erfolg vom Tod des langjährigen Bassisten Bones Hillmann überschattet, der am Wochenende des Charteinstiegs starb. Trotz dieses Schicksalschlages und einer globalen Pandemie konnten 2020 die Makkarrata-Liveshows wie angekündigt stattfinden. Hier trat die Band mit ihren musikalischen First-Nation-Mitstreitern auf, um auf das Uluru-Statement of The Heart aufmerksam zu machen, das die Ungleichbehandlung der indigenen Bevölkerung Australiens anprangert.

Jetzt kündigten Midnight Oil an, dass die Band zwölf weitere Songs, die in der erwähnten Studiosession entstanden, auf CD, LP und digital veröffentlichen wird. Das neue Album “RESIST” von Midnight Oil erscheint am 18.02.2022 auf CD und digital, die LP-Version wird am 01.04.2022 veröffentlicht. Midnight Oil werden ihr Album auch bei mehreren größeren Konzerten einem Livepublikum vorstellen.

Das neue Album ist das Statement einer Band, die nach vorne blickt und deren Maxime immer lautete: „Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben“. Auf RESIST beschäftigen sich Midnight Oil wieder mit Themen, die uns alle angehen. So wird im Text der ersten Singleauskopplung “Rising Seas” kompromisslos über den Klimawandel gesungen. Die Single, die von Warne Livesey produziert wurde, kann seit 30.11.2021 vorbestellt werden.

Gleichzeitig kündigte die Band an, dass dies die letzte Tour sein wird, auf der die Fans Midnight Oil live erleben können. Ein Ende der Band ist deshalb aber noch lange nicht in Sicht. Die Mitglieder verfolgen ihre eigenen Projekte weiter, bleiben offen für weitere Zusammenarbeit im Studio und werden gemeinsam für Belange eintreten, die ihnen am Herzen liegen.