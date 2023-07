Mike Singer veröffentlicht Fanvideo zu seiner aktuellen Single „Adrenalin“

Adrenalin.

Laut Definition ein körpereigenes Hormon, das in Stress- und Gefahrensituationen ausgeschüttet wird. Doch Adrenalin bedeutet nicht nur Gefahr. Denn es versorgt uns ebenso mit den berühmten Schmetterlingen im Bauch, wenn wir verliebt sind. Weil so viel Verrücktes und Schönes in unserem Körper vor sich geht, wenn wir uns Hals über Kopf in jemanden vergucken. Uns voll ins Abenteuer stürzen und vor lauter Herzklopfen beinahe den Verstand verlieren. Genau dieses einzigartige Gefühl kennt auch Singer-Songwriter MIKE SINGER, der uns mit seiner neuen Single „ADRENALIN“ (VÖ: 30.06.2023) mit dem ultimativen Soundtrack für einen verliebten Sommer versorgt.

Es ist der mitreißende Sturm an Gefühlen, der uns in einen rauschartigen Zustand versetzt, wenn pures „ADRENALIN“ durch unseren Körper schießt. Ein Gefühl, das Zeit und Raum außer Kraft zu setzen scheint und das von MIKE SINGER in nach vorne gehende Beats gehüllt wird, die uns auf durchtanzte Sommernächte mit einem ganz besonderen Menschen einstimmen. Denn wenn man erst einmal diese eine Person gefunden hat, die all Emotionen aktiviert, gilt es, sie festzuhalten und nicht mehr loszulassen.

Gib mir ein bisschen mehr von deiner Liebe,

gib mir bisschen mehr – es brennt wie Benzin.

Flitterwochen auf den Malediven, du pusht mich auf wie Adrenalin.

MIKE SINGER wäre nicht MIKE SINGER, wenn er seine Follower*innen in den sozialen Medien bereits vor dem Release seines neuesten Uptempo-Tracks nicht schon längst einen kleinen Vorgeschmack gegeben hätte – jeder Menge „ADRENALIN“ inklusive, versteht sich. Und natürlich können es seine Fans kaum erwarten, den Song endlich ihren Playlisten hinzufügen zu dürfen – da sind sich seine 1,4 Millionen Insta- und 2,5 Millionen TikTok-Follower*innen absolut einig. Denn das, was MIKE SINGER seit vielen Jahren bei seiner Crowd auslöst, ist mit eben jenem Zustand zu vergleichen, in dem sich Verliebte befinden, wenn ihnen das Adrenalin nur so durch Kopf und Körper schießt. Das Gefühl, alles schaffen zu können – weil man genau für dieses Abenteuer den perfekten Menschen an seiner Seite hat:

Verrückt, was wir da tun, wir kennen keine Tabus.

Einmal mit dir um die ganze Welt, wenn du es wirklich willst, dann tu’s.