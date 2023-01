Miley nimmt uns mit unter die Dusche

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Pop-Ikone Miley Cyrus, wird am 10. März ihr achtes Studioalbum “Endless Summer Vacation” veröffentlichen. Das atemberaubende Albumcover wurde von Brianna Capozzi fotografiert und vollständig von Miley ohne visuelle Effekte gestaltet.

2023 zeigt Miley so stark und selbstbewusst wie nie zuvor. Die Musik und die Bilder von “Endless Summer Vacation” spiegeln die Stärke wider, die sie durch die Besinnung auf ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden gefunden hat. Aufgenommen in Los Angeles und produziert von Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It und Tyler Johnson, beschreibt Miley das Album als ihren Liebesbrief an LA.

Bevor wir uns auf das wundervolle Album freuen können, sollten wir diesen Freitag die erste Singleauskopplung FLOWERS hören und mit der Welt teilen. Der Blick unter die Dusche: