Nathan Evans veröffentlicht aktuelle Single “Catch You When You Fall”

Den Kurs ändern und volle Fahrt in eine neue Richtung aufnehmen, erfordert Mut. Denn natürlich schwingt sie immer mit: die Angst vor dem Scheitern. Und doch sollten unbekannte Wege stets als Chance verstanden werden. Genau das weiß auch Singer-Songwriter Nathan Evans. Und so begibt sich der Musiker, der mit seinen Coverversionen traditioneller Shanty-Songs einen weltweiten Hype um die Seemannslieder auslöste, mit seiner neuen Single „Catch You When You Fall“ auf bisher unbekannte Pfade und ermutigt seine Fans dazu, Chancen zu ergreifen statt sie verstreichen zu lassen.

Mit seinem Cover des 150 Jahre alten Sea Shanty „Wellerman“ eroberte Nathan Evans die Herzen der Menschen im Sturm und brachte mit seinen Shanty-Neuinterpretationen ein musikalisches Phänomen in die Herzen und Playlisten seiner Fans, das gekommen war, um zu bleiben. Nun führt sein Weg den 28-Jährigen in neue Richtungen – ein wichtiger Schritt für den ehemaligen Postboten mit dem unverkennbaren schottischen Akzent. Denn Nathan Evans weiß: Wir alle werden während unserer Reise, die sich Leben nennt, verletzt und scheitern auch mal – doch nur wer weitermacht, kann auch weiterkommen.

Everybody hurts, everybody gets broken,

Everybody bleeds, you just gotta keep going,

Just take it one step at a time.

Es sind die emotionalen Klavierklänge gepaart im Paratone Remix und Nathan Evans’ einzigartige Stimme, die die Botschaft von „Catch You When You Fall“ auf mitreißende Weise transportieren. Und somit ist der Track ein persönliches Mutmachlied, mit dem der Artist nicht nur andere Menschen empowern will, sondern sie auch weiterhin mit auf seine persönliche Reise nimmt, die mit diesem neuen Kapitel, das er aufschlägt, viele neue Herausforderungen und Abenteuer bereithält:

Don’t you be afraid,

Don’t worry about tomorrow.

You can never win if you don’t risk it all,

Go on take a chance, I promise you can let go.

Darling I will catch you when you fall.