Noel Gallagher’s High Flying Birds: Pretty Boy Remix von Robert Smith

Nachdem Noel Gallagher’s High Flying Birds ihr viertes Studioalbum “Council Skies” für den 02. Juni 2023 angekündigt und mit “Easy Now” und “Pretty Boy” bereits zwei Singles veröffentlicht haben, folgt zu “Pretty Boy” ein besonderer Remix: Von niemand geringerem als Robert Smith.

Der Cure-Frontmann hat die treibende Dringlichkeit des Originals in eine herrlich schillernde, spacige neue Dimension transportiert, komplett mit verstreutem Schlagzeug und einem schwebenden Gitarrensolo.

Robert Smith sagt über Remix: “I was surprised and delighted when Noel asked me to remix this gorgeous song, and I had a lot of fun slowing it down and spacing it out – Cure drummer Jason Cooper gave me a great vibey drum track to play along with – and the rest just phased into place under the starry sky of my distant moon…”

„Council Skies” wurde in Noels eigenen Lone Star Sound Recording Studios in London aufgenommen, während die üppig orchestrierten Streicher des Albums in den legendären Abbey Road Studios eingespielt wurden. Produziert wurde das Album von Noel zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Paul ‘Strangeboy’ Stacey. An drei Stücken ist auch Johnny Marr beteiligt, darunter die aktuelle Single ‘Pretty Boy’. Der Titel ‘Council Skies’ stammt aus einem Buch des bekannten nordischen Illustrators und Freundes von Noel, dem Künstler Pete McKee. Er behandelt Themen wie jugendliche Sehnsucht und ungezügelten Ehrgeiz.

Über das Album sagt Noel: “It’s going back to the beginning. Daydreaming, looking up at the sky and wondering about what life could be … that’s as true to me now as it was in the early ‘90s. When I was growing up in poverty and unemployment, music took me out of that,” he says. “Top of the Pops on TV transformed your Thursday night into this fantasy world, and that’s what I think music should be. I want my music to be elevating and transforming in some way.”

Das vom renommierten Manchester-Fotografen Kevin Cummins geschossene Artwork zeigt das Live-Equipment von Noel Gallaghers High Flying Birds auf dem ursprünglichen Mittelpunkt des ehemaligen Maine Road Fußballstadions, das in diesem Jahr vor 100 Jahren als ehemalige Heimat von Noels geliebtem Manchester City FC eröffnet wurde.

Im begleitenden Album-Artwork fängt Cummins Orte ein, die für Noels prägende Jahre von Bedeutung sind. Den Höhepunkt bildet ein eindrucksvolles Bild des Piccadilly-Bahnhofs in Manchester, das den Moment markiert, in dem Noel seine Heimatstadt in Richtung London verließ. Diese visuelle Darstellung bringt die Themen, die Reise und das emotionale Herz von “Council Skies” perfekt auf den Punkt.

Die neue Single “Easy Now” folgt auf die kürzliche Veröffentlichung von “Pretty Boy” – dem ersten Song des neuen Albums, der von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde und landesweit in allen wichtigen Radiosendern auf der A-Liste landete.

Im Juni 2021 erschien mit “Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)” – ein ausgiebiges Best-Of-Album, das ein Jahrzehnt Noel Gallagher’s High Flying Birds markiert. Dieses Gold-zertifizierte Album war die vierte UK-Nummer 1 der Band in Folge und das 12. UK-Nummer-1-Album in Noels Karriere. 2021 wurde Noel auch zum offiziellen Botschafter des Record Store Day ernannt.

Council Skies” kann ab sofort auf CD, schwerem Vinyl mit einer Bonus 7″ mit einer exklusiven Akustikversion von Pretty Boy”, LP Picture Disc sowie in verschiedenen digitalen HD-Formaten einschließlich einer Dolby Atmos-Raumklangversion vorbestellt werden. Es werden auch limitierte Deluxe-Formate veröffentlicht, darunter eine 3LP und eine 2CD mit Remixen von Robert Smith von The Cure, den Pet Shop Boys und einer atemberaubenden Radio 2-Session-Version von ‘Live Forever’. Ein Textblatt des Titeltracks ‘Council Skies’ liegt allen Vorbestellungen des Albums über den offiziellen Shop bei.

Tracklist “Council Skies”:

I’m Not Giving Up Tonight Pretty Boy Dead To The World Open The Door, See What You Find Trying To Find A World That’s Been And Gone Easy Now Council Skies There She Blows! Love Is A Rich Man Think Of A Number Bonus Track – We’re Gonna Get There In The End

Deluxe Album Tracklist:

Disc 1:

I’m Not Giving Up Tonight Pretty Boy Dead To The World Open The Door, See What You Find Trying To Find A World That’s Been And Gone Easy Now Council Skies There She Blows! Love Is A Rich Man Think Of A Number

Disc 2: