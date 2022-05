Der Londoner Sänger und Gitarrist Oscar Jerome veröffentlicht mit “Sweet Isolation” eine neue Single samt Video. Geschrieben wurde der Song von Oscar und produziert von Beni Giles. Oscars liebliche Stimme wird von Kaida Akinnibi (Tom Misch & Blue Lab Beats) in ein üppiges Saxophon gehüllt, welches uns tief in deren musikalisches Universum zieht.

Im dazugehörigen Video zeigt Oscar seine chaotische Persönlichkeit vor ländlicher, isländischen Kulisse. Gedreht von seinem Bruder Alfie Laurence und Mathias Gontard.

Oscars mit Spannung erwartete Rückkehr in die Londoner Jazzszene spiegelt eine neue Ära seines sich ständig weiterentwickelnden künstlerischen Schaffens wider, in der er Themen wie Männlichkeit, Melancholie, Unsicherheiten und alles, was dazwischen liegt, erforscht.

Über “Sweet Isolation” sagt Oscar Jerome: “This track and visual is an exploration into the beauty in melancholy. The first character you encounter is Jerry, back in an easier time. He is happy but somewhat deluded, a warped idolisation of what was. The second character, Ice Guycicle, reflects the art that grows out of deep emotion and the pain experienced on the path to transformation. He could be a real person searching for answers on an alien planet or he could be a thought walking through the barren landscape of your mind.”