Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause startet Deutschlands größtes Traditionsfestival Rock am Ring wieder. Gemeinsam mit CTS EVENTIM wird RTL+ Rock am Ring live und exklusiv übertragen. Vom 3. bis 5. Juni bringt RTL+ ein herausragendes Line-up kostenfrei in eure Wohnzimmer.

Ihr könnt euch unter anderem auf die Headliner Green Day, Muse und Volbeat sowie weitere Acts wie Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones oder Scooter freuen.

­Der Timetable ist ab sofort und überall zu finden Den Grafik-Download findet ihr auf der Website: https://www.rock-am-ring.com/timetable

Noch besser: Build your own schedule. Erlebe jetzt den interaktiven Timetable in der App und stelle dir dein Programm selbst zusammen!

iOS HIER oder im GOOGLE Playstore!