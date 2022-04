Wer kennt es nicht? Wir alle kommunizieren schnell und oft, gehen dabei stets von offenen sowie ehrlichen Worten aus. Wie enttäuschend ist es dann, wenn wir feststellen müssen, dass gerade Menschen denen wir vertrauen, uns diese Ehrlichkeit und Offenheit nicht entgegenbringen.

Im Song “Schatten & Licht“ erzählt Pauline Moser von genau so einer Situation. Es geht um Momente, in denen aufrichtige Kommunikation erwartet, aber vergeblich vermisst wird. Besonders in der aktuellen Zeit, wo Schnelllebigkeit gelebt und Bekenntnisse häufig vermieden werden.

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ – an dieses Sprichwort glaubt Pauline, zieht jedoch klare Grenzen. „Gebt jedem die Chance und Zeit, sich zu öffnen. Wir dürfen uns nicht beim kleinsten Konflikt zurückziehen und voreilig alle Brücken abreißen. Jedoch sollten wir bei aller Hoffnung und Aufgeschlossenheit spätestens dann die Reißleine ziehen, wenn rücksichtslos auf unserer Seele herumgetrampelt wird. Aus Eigenschutz und Selbstliebe.“

Dieser Titel soll jedem den Rücken stärken, der in so einer Situation steckt oder ähnliches erlebt hat. Wir sind alle gut, so wie wir sind! Wer das weder erkennt noch wertschätzt, hat uns nicht verdient.

Auch in diesem Deutschpop-Song schafft Pauline überzeugend, ihr Steckenpferd – die Geige – modern und auf einzigartige Weise zu integrieren und zieht damit weiterhin ihren roten Faden sowie den besonderen Wiedererkennungswert durch ihre Musik. Ende April folgt ihre erste EP.

Pauline und vor allem Pauline mit Geige sind ja bereits sehr lange im Geschäft. Als Kind noch mit Familie als so eine Art „Klassik-Kellys“ auf Tour, später dann im Duo mit Max Giesinger auf kleinen und kleinsten Bühnen Deutschlands zu sehen, bevor Max solo durchgestartet ist. Ihr Talent an der Geige hat sich auch in Musikerkreisen soweit rumgesprochen, dass sie bei Touren, TV-Auftritten oder im Studio diversen großen Künstlern zur Seite stand: wie u.a. Phil Collins, Seal, Mando Diao, Olly Murs, Michael Bublé, Helene Fischer, Xavier Naidoo, Michelle, Vicky Leandros, Silbermond, Curse, Gentleman, Sarah Connor, Dick Brave, Adoro, Gregorian, Michael Bublé und Philipp Poisel.

Ihre Geige hat sie nun auch auf ihren Solo-Releases immer mit dabei, auch wenn der Pop dann doch mehr im Vordergrund steht.