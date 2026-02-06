Pippo Pollina & Quartetto Acustico: Tour im Mai

Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, ist als einer der kreativsten Künstler in der europäischen Singer-Songwriter-Szene und seit mehr als dreißig Jahren unterwegs. Unzählige Plattenproduktionen, internationale Tourneen, prestigeträchtige Kollaborationen verleihen ihm einen besonderen Status, den er sich durch Kontinuität und Engagement sowohl im Studio als auch live auf der Bühne erarbeitet hat. Mit „Fra guerra e pace“ erschien im Dezember 2025 das neue Album von Pippo Pollina. Anbei ausführliche Informationen zum Album. Weiter unten finden Sie einen Albumstreamlink. Gerne senden wir Ihnen für eine Albumbesprechung und/oder Ankündigung der Mai 2026 Livetermine ein CD-Exemplar zu.

In einer Zeit, in der Krieg mindestens in der täglichen Berichterstattung wieder zu unserem Alltag gehört, widmet der erfolgreiche Liedermacher mit „Fra guerra e pace“ (Zwischen Krieg und Frieden) dem Thema ein ganzes Album. „Der Krieg ist eine Dimension, von der sich der Mensch nie wirklich gelöst hat. Dieser Ort, an dem sich Zerstörung und Vernichtung mit anderen Ereignissen des Lebens verbinden. Mit Liebe, Geburten, Hunger oder Durst“, schreibt der Künstler im Vorwort des Booklets. Und so nimmt Pippo Pollina uns mit diesem klanglich wie inhaltlich vielfältigen Album mit zu den Menschen und füllt das, was wir täglich in den Nachrichten hören, mit Leben. Wir begegnen Ängsten, Schmerz und Trauer, und gleichzeitig Zuversicht, Liebe und Poesie.

Begleitet von der Cellistin Cecile Grüebler, der Pianistin Elisa Sandrini, dem Perkussionisten Gionata Colaprisca und dem Klarinettisten Roberto Petroli wird Pippo Pollina das neue Programm mit kammermusikalischem Charakter auf die Bühnen Europas bringen.

Livetermine 2026:

13.05.26 Sontheim – Dampfsäg

14.05.26 Friedrichshafen – Bahnhof Fischbach

15.05.26 Ebersberg – Alter Speicher

16.05.26 Frankfurt am Main – Alte Oper

17.05.26 Lörrach – Burghof

19.05.26 Bonn – Pantheon