POM FEMME – neue vintage pop Single „Sunny Side Up“

Pom Femme ist das Ergebnis zweier Musikerinnen, die gemeinsam eine Leidenschaft gefunden haben, die sie als „vintage pop with a french touch“ beschreiben. Michelle Amkoff ist zuvor als Produzentin für verschiedene schwedische Künstler*innen bekannt geworden und hat mehrere Jahre als Toningenieurin für den Starproduzenten Patrik Berger gearbeitet. Philippa Magnusson ist Songwriterin und tritt auch als Bluephox auf.

Mit ihrer gemeinsamen Single „Sunny Side Up“ präsentiert sich das Duo selbstbewusst. Der Song handelt davon, Einfachheit gegenüber Komplexität zu bevorzugen – etwas, das nach Ansicht des Duos angesichts der unendlichen Auswahlmöglichkeiten, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, ziemlich schwierig sein kann.

„Would you like milk, A2 milk, hemp milk or half-and-half in your coffee? A short-haired economist or a long-haired culture worker in the dating app? Sunny Side Up is a tribute to the opposite: can’t we just have a bit of fun without unnecessary hassle and live life in its simplest, most banal form?“, sagt das Duo.

Mit Einflüssen aus dem klassischen britischen Pop-Erbe streift „Sunny Side Up“ Inspirationen wie The Kinks und die Sitar-Ära der Beatles, immer kombiniert mit dem zeitlosen, dekadenten Vintage-Pop, der dem Duo seinen unverwechselbaren Stil verliehen hat.

Das Debüt-Album von Pom Femme steht für September an.