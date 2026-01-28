CONSCIOUS PILOT kritisieren KI und kündigen Debüt-Album an

„Internet Support“ ist die erste Singleauskopplung aus dem kommenden Debütalbum „Human Poultry“ von Conscious Pilot. Der Song wurde in den renommierten RAK Studios in London aufgenommen und thematisiert die Schwierigkeiten bei der Integration moderner Technologien und kritisiert die Abhängigkeit der Gesellschaft von diesen. Eine gesellschaftliche Stellungnahme zum Aufstieg der KI und dem Mangel an menschlicher Interaktion im Alltag.

Der Song gipfelt in einer Kurzgeschichte über eine Person, die versucht, die Polizei anzurufen, um einen Einbruch zu melden, aber stattdessen gezwungen ist, sich mit einem Online-Chatbot auseinanderzusetzen.

Inspiriert wurde sie durch eine Nacht, in der Sänger Joe Laycock jemanden in seinem Haus entdeckte, den er für einen Einbrecher hielt, nur um dann festzustellen, dass es Jack Sharp (Bass) war, der durch das Fenster geklettert war, weil er seine Schlüssel verloren hatte…

Das Debüt-Album „Human Poultry“ erscheint am 08. Mai 2026 via Devilduck Records.

Conscious Pilot sind Emmy Leishman, Joe Laycock, Chris McCrory und Jack Sharp. Die Identität der Band ist zwar eine Kombination der Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern, doch verbindet sie alle die Liebe zu schnellen, mitreißenden Beats und fließenden Melodien.

Die Band wurde 2023 gegründet, als die Songwriter Joe und Jack aus ihrer Heimat Yorkshire nach Glasgow zogen, und ist seitdem besonders aktiv in der britischen Live-Musikszene. Nachdem sie mehrere Tourneen in England, Schottland und Wales absolviert hatten, gelang ihnen 2025 der erste Vorstoß nach Europa, wo sie in Frankreich, Italien und Deutschland auftraten.