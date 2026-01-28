Die Foo Fighters sind zurück! Mit „Your Favorite Toy“ erscheint die erste Singleauskopplung aus dem kommenden, gleichnamigen 12. Studioalbum der Band!

Hier könnt ihr euch die neue Single anhören!

„Your Favorite Toy“ ist die erste neue Musik der Foo Fighters im Jahr 2026 und nichts weniger als ein heimtückischer Ohrwurm. Zerklüftete Gitarrenklänge und finstere Keyboard-Stöße tanzen auf einem unerbittlichen rhythmischen Puls, während Dave Grohl einen neu entdeckten sarkastischen Gesangston in mitreißenden Refrains entfesselt:

Get back

Hörst du das, Junge?

Jemand hat dein Lieblingsspielzeug für immer weggeworfen

Für immer!

„Your Favorite Toy“ ist ein perfekter erster Vorgeschmack und repräsentiert das gleichnamige Album. Der Song klingt wie nichts anderes in der monolithischen Diskografie der Band, ist aber sofort und unverkennbar als Foo Fighters zu erkennen.

Dave Grohl kommentierte: „‚Your Favorite Toy‘ war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums bestimmt hat. Wir sind darauf gestoßen, nachdem wir über ein Jahr lang mit verschiedenen Sounds und Dynamiken experimentiert hatten, und an dem Tag, an dem es Gestalt annahm, wusste ich, dass wir diesem Weg folgen mussten. Es war die Zündschnur für das Pulverfass an Songs, die wir schließlich für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an.“

Nach der Titelsingle und dem explosiven „Asking For A Friend“ aus dem letzten Jahr wird „Your Favorite Toy“ am 24. April über Roswell Records/RCA Records veröffentlicht. Das Album wurde zu Hause aufgenommen, von den Foo Fighters und Oliver Roman co-produziert, von Oliver Roman gemischt und von Mark „Spike“ Stent abgemischt. Es enthält die folgenden Songs:

Caught In The Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking For A Friend

Die Veröffentlichung von „Your Favorite Toy” läutet die große „Take Cover”-Welttournee der Foo Fighters ein, die am 10. Juni in der Unity Arena in Oslo beginnt, und die Band auch nach München, Berlin und Wien führen wird.