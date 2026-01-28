U2 veröffentlichen neue EP “Days Of Ash”

Pünktlich zum Aschermittwoch haben sich U2 mit einer politischen EP zurückgemeldet: „U2 – Days Of Ash“ ist ab sofort überall im Stream und als Download verfügbar. Indem die irischen Rock-Ikonen in den neuen Songs tragische Einzelschicksale aus aller Welt beleuchten und beklagen, setzen sie ein deutliches Zeichen gegen „diese verrückten und wahnsinnigen Zeiten“, wie Bono es formuliert. Flankiert wird der EP-Release von einer neuen Ausgabe des U2-Fanzines „Propaganda“.

Als Vorbote eines neuen Studioalbums, das Ende 2026 erscheinen soll, ist „U2 – Days Of Ash“ eine Standalone-EP, die genau genommen fünf neue Songs sowie ein vertontes Gedicht vereint: „American Obituary“, „The Tears Of Things“, „Song Of The Future“, „Wildpeace“, „One Life At A Time“ und „Yours Eternally“ (feat. Ed Sheeran & Taras Topolia). Sämtliche Tracks (Lyric-Videos gibt es auch) seien eine unmittelbare Reaktion auf das aktuelle Weltgeschehen, so die Band. Sie seien inspiriert von den vielen außergewöhnlichen und mutigen Menschen, die an vorderster Front für die Freiheit kämpfen. Vier der fünf neuen Songs handeln von individuellen Schicksalen, von Menschen – einer Mutter, einem Vater, einer Teenagerin –, die brutal aus dem Leben gerissen wurden. Dazu geht es um einen Soldaten, der lieber singen würde – aber bereit ist, für die Freiheit seines Landes zu sterben.

Sowohl die Stimmung als auch die Themen der neuen Songs seien „vollkommen anders als diejenigen, die wir gegen Jahresende auf unserem neuen Album veröffentlichen werden“, so Bono. „Aber wir konnten diese EP-Tracks nicht länger zurückhalten: Diese Songs konnten es sozusagen kaum abwarten, hinaus in die Welt zu kommen. Es sind Songs des Widerstands, Songs der Bestürzung, Klagelieder. Auch feierliche Songs werden demnächst folgen, an denen arbeiten wir aktuell… Denn trotz all der Grausamkeiten, die Tag für Tag auf unseren kleinen Screens zu Normalität gemacht werden, ist überhaupt nichts normal an diesen verrückten und wahnsinnigen Zeiten – und wir müssen uns dem entgegenstellen, um überhaupt wieder Vertrauen in die Zukunft haben zu können. Und einander vertrauen zu können.“ Auch die anderen Bandmitglieder äußerten sich zur EP und betonten, wie wichtig es schon immer für U2 sei, „klar Stellung zu beziehen“ (Larry Mullen Jr.). „Wir glauben an eine Welt, in der Grenzen nicht mit Gewalt ausgelöscht werden. In der Kultur, Sprache und Erinnerung nicht durch Angst zum Schweigen gebracht werden“, so The Edge über die EP.

Konkret behandeln die Songs sowohl das Vorgehen des ICE in den USA („American Obituary“) als auch allgemeine Reflektionen über Zuversicht in Zeiten von Gewalt („The Tears Of Things“). Während „Song of The Future“ zwei Opfern der Proteste im Iran gewidmet ist, vereint die EP auch eine vertonte Interpretation des Gedichts „Wildpeace“ (Yehuda Amichai; gelesen von Adeola, vertont von U2 & Jacknife Lee). Mit „One Life At A Time“ richten sie den Blick auf den Konflikt in Gaza, um mit „Yours Eternally“ den Ukraine-Krieg zu thematisieren. Zu letzterem Song, aufgenommen mit Ed Sheeran und dem ukrainischen Musiker und Soldaten Taras Topolia, wird am 24. Februar, dem vierten Jahrestag der Invasion, auch eine exklusive Minidoku erscheinen. Der Clip von Regisseur Ilya Mikhaylus zeigt den Frontalltag in der Ukraine.

Die „U2 – Days Of Ash“-EP wird flankiert von der Rückkehr des „Propaganda“-Magazins, das digital erscheint und obendrein als limitierte Printausgabe in ausgewählten Indie-Plattenläden erhältlich sein wird. Vor genau 40 Jahren, im Februar 1986, landete die erste Ausgabe von „Propaganda“ in den Briefkästen der weltweiten U2-Fancommunity. Unter dem Titel „U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here“, vereint die 52-seitige Publikation zur neuen „Days Of Ash“-EP unter anderem exklusive Interviews mit dem „Yours Eternally“-Regisseur Ilya Mikhaylus und dem Film-Produzenten Pyotr Verzilov. Darüber hinaus kommt auch der Musiker und Soldat Taras Topolia zu Wort. Abgerundet wird das exklusive Zine mit Songtexten, persönlichen Ausführungen der vier Bandmitglieder sowie einem Q&A mit Bono.