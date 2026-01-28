CHET FAKER – Album erscheint mit neuem Video

Als Nachfolger des 2021er „Hotel Surrender“ entstand Chet Fakers neues Album „A Love For Strangers“ aus einem Gefühl der persönlichen Wiederentdeckung, das nach dem 10-jährigen Jubiläum seines sensationellen Debütalbums „Built on Glass“ noch verstärkt wurde. In einer Karriere, die von unermüdlicher Kreativität geprägt ist – darunter Alben unter seinem Geburtsnamen Nick Murphy, darunter das hochgelobte Instrumentalwerk Music for Silence, und Kollaborationen mit Künstlern wie Flume und Marcus Marr – bietet „A Love For Strangers“ einen weiteren Beweis dafür, dass Chet Fakers außergewöhnliche musikalische Entdeckungsreisen gerade erst begonnen haben.



Seit 2011, als er richtig viral ging, noch bevor es diesen Begriff überhaupt gab, hat Murphy seinen eigenen außergewöhnlichen Weg zum Erfolg eingeschlagen. Mit seiner ersten EP als Chet Faker, „Thinking in Textures“, gewann er bei den Australian Independent Records Awards die Auszeichnungen „Breakthrough Artist of the Year“ und „Best Independent Single/EP“ und festigte damit seinen Ruf als Künstler, dessen Karriere kometenhaft verläuft. In den folgenden Jahren schoss er in die Pop-Stratosphäre: Sein Cover von Blackstreets „No Diggity“ wurde in einem Super-Bowl-Werbespot verwendet, und sein 2014 erschienenes Debütalbum „Built on Glass“ stieg auf Platz 1 ein, brachte die Hits „Gold“ und „Talk Is Cheap“ hervor (letzterer führte die Triple J’s Hottest 100 an) und wurde schließlich mit fünf ARIA Awards ausgezeichnet.

Mit weit über einer Milliarde Streams und einer Karriere, die von unermüdlicher Kreativität geprägt ist, hat Murphy einen anderen Weg eingeschlagen als andere – er hat mit Künstlern wie Flume und Marcus Marr zusammengearbeitet und mehrere gefeierte Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Im Jahr 2021 schloss sich der Kreis mit dem Chet-Faker-Album „Hotel Surrender“, auf dem der Hit „Low“ zu finden ist. In einer Geschichte der ständigen Neuerfindung ist „Far Side of the Moon“ ein schillernder Beweis dafür, dass diese Entwicklung noch lange nicht vorbei ist.