Anti-Hommage an clean Girls

Sarah4k veröffentlichte am Freitag mit „Clean Girls“ eine neue Single – produziert von GX488.

„Clean Girls“ ist eine liebevolle Anti-Hommage an das Ideal makelloser Reinheit. Der Song feiert Selbstbestimmtheit, Chaos und das Recht, nicht perfekt zu sein: Schlüppi von gestern, fettige Haare nach drei Tagen Durchdrehen, zehn Stunden Tanzen zwischen Schlammmaske und Schlammcatchen. Zwischen Popattitüde und feministischer Klarheit entlarvt sie den Perfektionsdruck. Ein Track für alle, die lieber echt als clean sind.

Sarah4k sagt selbst über den Song: „Ordnung und Me-Time sind wichtig. Aber ein Leben ohne Chaos macht krank und eins, das nur aus Feiern und Konsum besteht, genauso. Clean Girl Ästhetik soll Frauen „perfekt“ für Männer formen und erträgt keine Selbstbestimmung.“