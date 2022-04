Seit ziemlich genau drei Jahren veröffentlichten Provinz nun Musik – und klingen doch mit jedem neuen Song so hungrig, erfrischend und ungezähmt, als veröffentlichten sie gerade wieder ihre erste Single. Auch „Verrate deine Freunde“ bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Frenetisch geschlagene Pianotasten, unaufhaltsam vorwärts peitschende Drum-Sounds und der mitreißende Stegreif-Mitsing-Vibe einer spätabendlichen Kneipen-Jamsession bilden das Gerüst dieses Tracks, mit dem Provinz einen flammenden Appell an das Ausbrechen aus starren Mustern abliefern: „Kühlschrank leer, nein, denn das von gestern schmeckt mir heut nicht mehr / Spotify läuft auf Repeat, die Zeit zehrt und zieht / Sie sagen, es geht vorbei, doch wann zur Hölle soll das sein“, skandiert Frontmann Vincent und formuliert im Refrain die jetzt schon legendäre Zeile: „Eines Tages werden wir sterben, doch an allen anderen nicht.“

„Als wir ‚Verrate deine Freunde’ aufnahmen, saßen wir abends noch zusammen, quasi zur Feier des Tages“, berichtet Vincent zur Entstehung des Songs. „Es wurde immer später und immer lustiger. Zum Ende hörten wir unseren Song noch mal und grölten lauthals mit. Unser Produzent recordete das zum Spaß und ohne unser Wissen. Jetzt ist es unser Outro.“ Zur Message des Songs sagt er: „‘Verrate deine Freunde‘ ist der Aufruf, das Mühsame, Träge und Alltägliche hinter sich zu lassen. Sicher geglaubte Grenzen zu brechen, Gewohnheit zu ändern und sich von allem, was dabei bremst, zu trennen… Denn eines Tages werden wir sterben, doch an allen anderen nicht.“

Das offizielle Musikvideo ist ein marokkanischer Wüsten-Roadtrip in einem alten Mercedes mit viel zu wenig Wasser in der Trinkflasche, blank liegenden Nerven und blutigen Kratzern im Gesicht, oben zu sehen.

Zum Glück haben es Provinz dann doch noch irgendwie lebend aus der Wüste geschafft und freuen sich, heute begleitend zur Single ihr neues Album ankündigen zu können. Es heißt wie die jüngst veröffentlichte erste Single, „Zorn & Liebe“, wurde von Tim Tautorat (u.a. Jeremias, AMK, Faber) und Fayzen (u.a. Bosse, Elif) produziert und erscheint am 16. September 2022. Seit Sonntag und bis in den November touren Provinz durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um nachzuholen, was wegen der Pandemie abgesagt werden musste: ihre „Zu spät um umzudrehen“-Tour und die „Wir bauen Euch Amerika“- Tour.