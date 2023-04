Rico Friebe: Songs voller Aufrichtigkeit und Ruhe

Rico Friebe ist ausgebildeter Pianist, hat Musikwissenschaften studiert und ist seit 2005 Jahren vor allem in der Electro-Szene unter seinem Pseudonym Rico Puestel in Erscheinung getreten. In der Zeit hat er über 100 Veröffentlichungen auf den Weg gebracht, aber noch nie seine Stimme zum Einsatz gebracht.

Nach 36 Jahren ohne ein einziges gesungenes Wort, führten unvorhersehbar tragische Ereignisse Rico Friebe an den Punkt, gänzlich unerwartet seine Stimme zu finden, um daraufhin in einen unerschöpflichen Kreativrausch des Songwritings überzugehen. So entstanden daraufhin Songs voller emotionaler Intimität und subtiler Geschichten, die nun erstmalig auf dem Debüt-Album „Word Value“ (14.04.) zu hören sind.

Um die einzigartige Begegnung mit einer für ihn sehr besonderen Person und der intensiven persönlichen Folgen zu verarbeiten, entstanden Songs, die von einer Aufrichtigkeit und Ruhe in Zeiten großer Unruhe gezeichnet sind. Sie erzählen vom Aufstieg und Fall einer manifesten Depression, der Hoffnung sowie einer Entdeckungsreise durch lang vergessene Abgründe und den tiefen Kummer seiner Vergangenheit. Das Album markiert die Erhebung aus einer schwer erahnbaren Dunkelheit.

„Word Value“ spannt den Bogen über insgesamt vier eng verknüpfte Alben und wird bereits im Herbst 2023 vom Nachfolger „Faces Meet“ ergänzt. In Zeiten unaufhaltsamer Technologie, künstlicher Intelligenz, sozialer Dekonstruktion, Inflation von Sprache und Moral haben sich die natürlichen Grundbedürfnisse des Menschen letztlich nie geändert. Es ist an der Zeit, sich in die eigene Seele zu versenken, die Augen zu schließen und mit „Word Value“ Vergessenes und sich selbst wiederzuentdecken.