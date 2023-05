Zwillingsfestival mit dem exklusivsten Programm Deutschlands

In drei Wochen ist es endlich soweit: Rock am Ring und Rock im Park öffnen ihre Tore für Fans aus ganz Europa – mit dem exklusivsten Programm Deutschlands. Mit den Foo Fighters um Dave Grohl feiert eine der erfolgreichsten US-Rockbands aller Zeiten ihre Rückkehr zu Rock am Ring und Rock im Park, nicht nur mit ihren einzigen europäischen Headline Shows in diesem Jahr, die Foo Fighters veröffentlichen am Festivalfreitag außerdem ihr brandneues Studioalbum, „But Here We Are“.

Neben der Multiplatin-Rockband werden auch die Samstags-Headliner Kings Of Leon 2023 auf keinem anderen deutschen Festival zu sehen sein, ebenso wie Machine Gun Kelly und Turnstile spielen KOL exklusiv auf den Rocks. Eins der hochkarätigsten Line-ups in der Geschichte des Zwillingsfestivals präsentiert außerdem Schwergewichte wie Die Toten Hosen und die Berliner Rap-Crew K.I.Z, die Nu-Metal-Giganten Limp Bizkit, die wunderbare US-Comedy-Rockband Tenacious D mit Hollywood-Star Jack Black, Apache 207, den aktuell erfolgreichsten deutschen Rapper sowie Fan-Favoriten und Headliner wie Rise Against, Incubus, Papa Roach, Arch Enemy, Bring Me The Horizon, Evanescence u.v.a.

Um den Fans eine möglichst komfortable An- und Abreise zu ermöglichen, bietet Rock am Ring als besonderes Highlight einen Shuttleservice mit Reisebussen ab Köln und Koblenz an. Die Fans können bis zu 100 Liter Gepäck mitführen. Tickets für den exklusiven Reisebus-Service gibt es ab sofort HIER. Festivaltickets gibt es HIER.

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier: